ADEUNIS, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels, annonce son chiffre d'affaires du 1er semestre 2018/2019 (période du 1er avril au 30 septembre 2018).

Conformément aux tendances dévoilées le 25 septembre dernier[1], le Groupe constate une solide progression de ses prises de commandes et confirme ainsi son objectif d'accélération de sa croissance au cours de l'exercice 2018/2019 (+15% en 2017/2018). Comme anticipé, la croissance du chiffre d'affaires sur le premier semestre (+6%, dont +15% pour les activités stratégiques) ne reflète pas la tendance commerciale de l'ensemble de l'année, compte tenu de la concentration des livraisons attendue sur le second semestre (période d'octobre 2018 à mars 2019).

À fin septembre 2018, le chiffre d'affaires semestriel atteint ainsi 5 622 K€ contre 5 311 K€ à fin septembre 2017.

Chiffre d'affaires en K€ - données non auditées S1

2017/2018[2] S1

2018/2019 Variation adeunis® / IIoT[3] 1 612 2 086 29% Vokkero® / systèmes de communication 2 761 2 934 6% Chiffre d'affaires des activités stratégiques 4 373 5 020 15% Modules M2M 938 603 -36% Chiffre d'affaires Groupe 5 311 5 623 6%



Croissance portée par l'activité IIoT

Au 30 septembre 2018, le segment IIoT, porté par la marque adeunis®, enregistre une croissance de +29%, grâce à l'effet en année pleine de l'offre de capteurs connectés pour l'industrie et une activité auprès des Grands comptes en constante progression. La montée en puissance du réseau de distribution permet une accélération marquée en Europe.

Cette dynamique commerciale doit être renforcée, à compter du 2nd semestre, par les livraisons attendues sur plusieurs contrats significatifs et par le lancement de la solution servicielle KARE® de maintien en conditions opérationnelles (MCO) des parcs de capteurs. Cette plateforme logicielle renforce l'attractivité de l'offre de capteurs adeunis® et illustre l'expansion engagée du Groupe sur la chaine de la valeur de l'IIoT.

Le chiffre d'affaires généré par les systèmes de communication Vokkero® progresse de +6% sur le semestre, soutenu principalement par les ventes réalisées dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ et la reprise de la Ligue 1 de football en France. En focalisant ses ressources sur ces évènements cruciaux, le Groupe a confirmé le caractère incontournable de ses systèmes et réussi leur intégration dans les solutions d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Ceci ouvre d'importantes opportunités à l'échelle mondiale.

Le second semestre doit montrer une accélération, grâce notamment à la montée en puissance de l'offre C2C[4] (équipement des entraîneurs), lancée en avril 2018 aux Etats-Unis, et au démarrage de la gamme GUARDIAN STAFF dédiée aux équipes médicales et techniques dans le sport, lancée en novembre 2018 en Europe. En parallèle, le Groupe renforce son dispositif commercial pour piloter le développement dans l'Audio professionnel et accélère le référencement de l'offre Vokkero® destinée à l'industrie.

Les ventes de modules M2M, en cours de déréférencement (-36%), devraient également connaitre une dynamique plus favorable au second semestre en lien avec la reconstitution de stocks chez certains clients.





Prochain rendez-vous : résultats semestriels, le 17 janvier 2019 après Bourse





À propos d'Adeunis

Le Groupe Adeunis se compose de deux activités, chacune incarnée par une marque : la marque adeunis® & la marque Vokkero®.

• adeunis®, l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées aux secteurs d'activités du smart building (bâtiment connecté) et de l'optimisation des processus dans l'industrie. Sa mission : garantir la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée à l'application de ses clients.

• Vokkero®, la référence en systèmes de communication pour équipes mobiles, dans le sport, l'industrie et les services. Sa mission : contribuer à améliorer les prises de décision, dans des milieux où la communication d'équipe est la clé du succès

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 62 collaborateurs sur 2 sites en France (près de Grenoble) et aux États-Unis. En 2017/2018, la société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de près de 11 M€ et investi près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com





Adeunis ACTUS finance & communication Pascal SAGUIN

Président Directeur Général Natacha MORANDI

Relations Investisseurs Serena BONI

Relation presse +33 4 76 92 01 62

invest@adeunis.com +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr +33 (0)4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

[1] Communiqué de presse du 25 septembre 2018 : « ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE PRÉVUE SUR 2018/2019 ET CONFIRMATION DES OBJECTIFS À MOYEN TERME »

[2] Données ajustées après reclassement d'un client de l'activité Modules M2M vers l'activité IIoT

[3] Industrial Internet of Things : Internet des objets industriels

[4] Coach to Coach

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56150-adeunis_ca-s1_vf7.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews