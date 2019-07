Alaris Royalty Corp. : Accélération de la croissance et amélioration progressive des résultats en 2018/2019

Crolles, le 11 juillet 2019



Accélération de la croissance et amélioration progressive des résultats en 2018/2019

Croissance annuelle de +25% des activités stratégiques du Groupe ;

Fin du plan d'investissements et forte réduction des pertes au second semestre ;

Mise en place de financements complémentaires nécessaires à la poursuite du développement ;

Perspectives de croissance et d'amélioration des résultats attendues pour l'exercice 2019/2020 dans un contexte de rationalisation des dépenses.

Adeunis, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels, publie ses résultats annuels 2018/2019 (période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019).

Les comptes consolidés au 31 mars 2019 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration réuni ce jour. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel. Les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos au 31 mars 2019 seront disponibles sur le site Internet d'Adeunis (www.adeunis-bourse.com) au plus tard le 31 juillet 2019.

Pascal Saguin, Président Directeur Général d'Adeunis, déclare : « Nous avons réussi à atteindre notre objectif d'accélération de la croissance au 2nd semestre de l'exercice 2018-2019 et à surperformer par rapport à la plupart de nos concurrents, dans un contexte de développement sous contrainte de ressources. Cette croissance est le fruit du travail intense de toutes nos équipes.

Cette dynamique, résultat des investissements technologiques et commerciaux engagés depuis l'introduction en Bourse, nous permet d'entrer dans un cycle d'amélioration progressive de nos résultats.

Nous disposons aujourd'hui d'un socle fort et de solutions implantées sur nos marchés qui, associés à un strict contrôle de nos dépenses, doivent nous permettre de poursuivre cette trajectoire d'un retour à un EBE à l'équilibre durant l'année 2020, dans un contexte de croissance du secteur IIOT moins musclée qu'anticipé par les analystes et de recomposition de l'échiquier sur le marché de la VAR. »

Données consolidées auditées en K€

Normes comptables françaises 2017/2018 S1

2018/2019 S2

2018/2019 2018/2019 Chiffre d'affaires 10 667 5 623 6 701 12 324 Marge sur coûts d'achat

et de sous-traitance 4 920 2 751 3 858 6 609 Taux de marge brute[1] 46,1% 48,9% 57,6% 53,6% Charges de personnel (4 415) (2 899) (2 979) (5 878) Charges externes[2] (3 412) (2 019) (1 924) (3 943) Autres produits et charges opérationnels[3] 628 145 385 530 EBE[4] (2 279) (2 023) (659) (2 682) Dotation aux amortissements

et provisions (690) (217) (598) (815) Résultat d'exploitation (2 969) (2 240) (1 257) ( 3 497) Résultat financier 40 91 (114) (23) Résultat exceptionnel 157 4 (103) (99) Impôt (17) 39 (9) 30 Résultat net (2 789) (2 106) (1 483) (3 589)

Accélération de la croissance en 2018-2019

Comme annoncé, le Groupe a enregistré une progression de +25% de ses activités stratégiques (IIoT[5] et Systèmes audio professionnels), à la faveur d'une forte accélération de la croissance au second semestre (+35% contre +15% sur les 6 premiers mois de l'année).

Le chiffre d'affaires du segment IIoT a cru de +27% sur l'exercice, pour atteindre 5,4 M€, et représente dorénavant 44% du chiffre d'affaires (+4 points en un an). Cette bonne dynamique reflète la demande croissante d'équipements en capteur adeunis® pour l'industrie.

Le chiffre d'affaires généré par les systèmes audio professionnels Vokkero® a progressé de +23% par rapport à l'exercice précédent et s'élève à 5,8 M€ en 2018/2019, grâce notamment aux succès des solutions d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR).

Le chiffre d'affaires consolidé annuel s'est établi à 12,3 M€ au 31 mars 2019, en croissance de +16% sur l'exercice. Il intègre les activités « historiques » de modules M2M en cours de déréférencement, dont le chiffre d'affaires devrait se stabiliser autour de 1 M€ par an, sans investissement commercial et technologique.

Adeunis a connu une forte croissance de sa marge brute à 53,6% contre 46,1% en 2017/2018, bénéficiant d'un effet favorable lié à la vente de prestations de services ponctuelles dans le sport professionnel. La marge brute produit[6], qui ne prend pas en compte les prestations de services, ressort à 48,8% en progression de 2,8 points par rapport à l'exercice précèdent, profitant du retour d'expérience en phase d'industrialisation de nouveaux produits Vokkero, malgré un contexte toujours tendu sur le marché des composants électroniques.

Amélioration de 1,4 M€ de l'EBE entre le 1er et le 2nd semestre

Adeunis a finalisé, durant l'exercice, son plan d'investissements visant à structurer un socle solide indispensable à la poursuite de la dynamique de croissance du Groupe. Dans ce contexte, l'évolution des charges est due principalement :

à la hausse des charges de personnel liée aux embauches durant l'année, entrainant une hausse de 11 collaborateurs en Equivalent Temps Plein, pour 1,1 M€. Le plan d'embauche a été mené à terme fin du premier semestre. Le groupe, avec un effectif de 64 collaborateurs, travaille aujourd'hui à la bonne adaptation des ressources et compétences. En outre, une taxe sur l'acquisition d'actions gratuites contribue à plus de 0,2 M€ aux charges de personnel sur l'exercice ;

aux charges externes qui progressent sous l'effet des coûts liés aux prestations des contrats VAR pour 0,5 M€.

Comme attendu, suite à la finalisation du plan d'investissements et à la mise en place depuis le second semestre de mesures renforcées de contrôle des dépenses, l'accélération de la croissance a permis de mieux absorber les charges et ainsi améliorer l'EBE de 1,4 M€ entre le 1er et le 2nd semestre.

L'EBE annuel ressort ainsi à -2,7 M€ et le résultat net à -3,6 M€ après prise en compte d'un résultat exceptionnel de -99 K€, d'un résultat financier de -23 K€ et d'un produit d'impôt de 30 K€.

Mise en place de financements complémentaires nécessaires au développement de l'activité

ACTIF 03/18 03/19 PASSIF 03/18 03/19 Actif immobilisé 1 528 2 050 Capitaux propres 6 144 2 570 Actif circulant[7] 5 948 5 409 Provisions et impôts différés 362 422 Dont stocks 1 931 2 434 Dettes 5 060 6 326 Dont créances clients 2 167 1 233 Dont dettes financières 1 286 2 870 Disponibilités 4 091 1 860 Dont dettes d'exploitation 3 774 3 456 Total Actif 11 566 9 319 Total Passif 11 566 9 319

Au 31 mars 2019, Adeunis présente des capitaux propres de 2,6 M€, une trésorerie disponible de 1,9 M€ et un endettement financier de 2,9 M€. La variation de trésorerie sur l'exercice (-2,2 M€) est liée au résultat de l'exercice en partie compensé par la mise en place des financements complémentaires, pour un montant cumulé de 2,4 M€ (contrat d'affacturage et comptes courants pour 1,4 M€, emprunt obligataire pour 1 M€).

Une nouvelle tranche de financement obligataire de 1 M€, aux mêmes conditions que la tranche initiale, a été mise en place, post clôture de l'exercice, au début du mois de juillet 2019, afin de soutenir le projet de croissance du Groupe. Les actionnaires principaux se sont également engagés à compléter leur apport en compte courant pour couvrir les besoins additionnels de l'exercice tels que budgétés par la Société.

Poursuite de la dynamique de réduction des pertes d'exploitation durant l'exercice 2019/2020

Grâce aux avancées technologiques, industrielles et commerciales de l'exercice 2018/2019, Adeunis ambitionne de poursuivre sa dynamique de développement lors de l'exercice 2019/2020 en s'appuyant sur ses activités stratégiques.

Sur le segment IIoT, Adeunis devrait continuer à bénéficier de la monter en puissance de ses offres dans les domaines du Smart Building, Smart Industry et Smart City, ainsi que de leur industrialisation progressive. En parallèle, le lancement en octobre 2018, de la plateforme de « Device Management » KARE®, associé au déploiement d'une nouvelle gamme de capteurs au sein de l'offre dédiée au Smart Building et à la montée en puissance des grands comptes constitueront des leviers de croissance additionnels pour l'exercice à venir, aussi bien en France qu'à l'international. Toutefois, le secteur de l'IIOT semble croître à un rythme inférieur que celui précédemment anticipé par les analystes.

Dans le domaine des systèmes audio professionnels, Vokkero® va maintenir ses efforts pour l'adoption de ses solutions VAR par les fédérations et lors des grands événements sportifs dans un contexte de convergence des équipements audio et vidéo entrainant une recomposition de l'échiquier des acteurs du secteur. De plus, le Groupe devrait profiter des premiers résultats commerciaux de son offre Guardian pour l'industrie et de son offre C2C[8] aux États-Unis. Dans l'Audio professionnel, le renforcement du dispositif commercial devrait entrainer la signature de contrats de distribution en Europe, en Corée et en Chine.

La croissance de l'activité, malgré un contexte de tensions sur les marchés de l'IIOT et de la VAR, associée à la rationalisation des dépenses, devrait permettre au Groupe de maintenir sa trajectoire de diminution des pertes d'exploitation durant l'exercice 2019/2020 pour atteindre le point d'équilibre financier dans le courant de l'année 2020.

Adeunis rappelle la saisonnalité de son activité, où le second semestre est historiquement plus favorable, grâce à une plus grande concentration de livraisons durant cette période qui s'étend d'octobre à mars.

Prochains rendez-vous : la société commentera ses résultats annuels lors d'une conférence téléphonique, ce jeudi 11 juillet 2019 à 18h, et présentera ses perspectives de développement à l'occasion d'une réunion financière, le mercredi 25 septembre 2019.

À propos d'Adeunis

Le Groupe Adeunis se compose de deux activités, chacune incarnée par une marque : la marque adeunis® & la marque Vokkero®.

• adeunis®, l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City). Sa mission : garantir la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée à l'application de ses clients.

• Vokkero®, la référence en systèmes de communication pour équipes mobiles, dans le sport (VOKKERO® Squadra et VOKKERO® STAFF), l'industrie et les services (VOKKERO® Guardian) et le Pro Audio (VOKKERO® Guardian PLUS). Sa mission : contribuer à améliorer les prises de décision, dans des milieux où la communication d'équipe est la clé du succès.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 64 collaborateurs sur 2 sites en France (près de Grenoble) et aux États-Unis. En 2018/2019, la société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de près de plus de 12 M€ et investi près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Pascal Saguin

Président Directeur Général Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs Serena BONI

Relation presse +33 4 76 92 01 62

invest@adeunis.com +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr +33 (0)4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

[1] La marge brute n'intègre pas les charges liées aux prestations de services

[2] Hors frais de sous-traitance de production

[3] Inclus CIR

[4] Excédent Brut d'Exploitation : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur amortissements et provisions

[5] Industrial Internet of Things – Internet des objets industriels

[6] La marge brute produit est calculée sur prix de revient direct des produits IIoT, Vokkero® ;et modules.

[7] Hors disponibilités

[8] Coach-to-Coach

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59336-2019-07-11-adeunis_ra-2018-2019-vdef.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultatsCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews