Alaris Royalty Corp. : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Crolles, le 4 juillet 2019

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

CONTRACTE AVEC CIC

ADEUNIS, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels, publie le bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2019.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADEUNIS au CIC, à la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 9 520 titres

• 19 071,93€ en espèces

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 10 207 titres

• 15 359,96 € en espèces

À propos d'Adeunis

Le Groupe Adeunis se compose de deux activités, chacune incarnée par une marque : la marque adeunis® & la marque Vokkero®.

• adeunis®, l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées aux secteurs d'activités du smart building (bâtiment connecté) et de l'optimisation des processus dans l'industrie. Sa mission : garantir la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée à l'application de ses clients.

• Vokkero®, la référence en systèmes de communication pour équipes mobiles, dans le sport, l'industrie et les services. Sa mission : contribuer à améliorer les prises de décision, dans des milieux où la communication d'équipe est la clé du succès

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 67 collaborateurs sur 2 sites en France (près de Grenoble) et aux États-Unis. En 2018/2019, la société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de près de plus de 12 M€ et investi près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Pascal Saguin

Président Directeur Général Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs Serena BONI

Relation presse +33 4 76 92 01 62

invest@adeunis.com +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr +33 (0)4 72 18 04 92

sboni@actus.fr

Information réglementée

Acquisition ou cession des actions de l′émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59204-adeunis_bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite_201906.pdf Acquisition ou cession des actions de l′émetteur :- Information relative au contrat de liquiditéCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews