Crolles, le 31 octobre 2019

FINALISATION DE LA CESSION DE L'ACTIVITÉ VOKKERO®

ET DÉSENDETTEMENT INTÉGRAL D'ADEUNIS DÉSORMAIS RECENTRÉ SUR L'IoT

Adeunis, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels, annonce ce jour la finalisation du processus de cession de son activité Vokkero® à VOGO, société qui développe, commercialise et distribue une solution de diffusion live de contenus audiovisuels. Cette opération structurante, dont le principe avait été annoncé le 17 septembre dernier, entraîne un recentrage sur l'activité d'IoT[1] industriel.

Une cession créatrice de valeur, tournée vers l'avenir

Le Conseil d'administration d'Adeunis a récemment engagé un processus de scission de ses deux activités afin de révéler pleinement leur valeur. Dans ce cadre, Adeunis a finalisé ce jour la cession de 100% de son activité Vokkero® qui comprend 25 collaborateurs et dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,8 millions d'euros lors de l'exercice 2018/2019.

Le montant de la transaction atteint 6,5 millions d'euros, dont 6 millions d'euros payés ce jour en numéraire. Le solde sera affecté en garantie du paiement par ADEUNIS de toute somme qui pourrait être due à VOGO et sera payé, en l'absence d'engagement de ladite garantie, en numéraire en 3 tranches égales, 12, 24 et 36 mois après la réalisation de l'opération. Le solde sera toutefois payé en 2 tranches de 0,25 million d'euros, l'une 9 mois après la réalisation de l'opération et l'autre 18 mois après la réalisation de l'opération en cas de mise en place par ADEUNIS d'une assurance tenant lieu de garantie de la garantie.

Une activité recentrée autour des solutions IoT industriel adeunis®

Adeunis se recentre ainsi autour de ses solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry) et au développement de l'attractivité des villes (Smart City). Le nouveau périmètre intègre l'activité « historique » de modules M2M, ne nécessitant pas d'investissement commercial et technologique.

Lors de l'exercice clos le 31 mars 2019, ce périmètre a généré un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros, réalisé à plus de 80% dans l'IIoT (activité IIoT en hausse de +27% par rapport à l'exercice précédent), et un excédent brut d'exploitation (EBE) de -1,7 millions d'euros. La société emploie dorénavant 33 collaborateurs. L'industrialisation progressive de l'offre produit et services ainsi que la montée en puissance des contrats signés avec des clients historiques ont été les principaux drivers de la croissance de l'activité durant l'année écoulée.

Une continuité dans la gouvernance et le management

Ce nouveau périmètre d'activité sera piloté par un trinôme de Direction. À sa tête, Frank Fischer, nommé Président Directeur Général d'Adeunis, au sein de l'entreprise depuis plus de 10 ans et auparavant Directeur Général Délégué en charge de l'activité IIoT. Il pourra s'appuyer sur deux Directeurs Généraux Délégués, Jean-Luc Baudouin (auparavant Directeur R&D Adeunis) et Hervé Bibollet (auparavant VP Sales IoT).

Pascal Saguin, rejoint VOGO en tant que Directeur Général Adjoint et démissionne de son mandat de Président Directeur Général d'Adeunis mais conserve toutefois son mandat d'administrateur jusqu'à son terme. Il assurera une mission de conseil, d'une durée maximale d'un an, un jour maximum par semaine, auprès de la nouvelle Direction Générale afin de garantir une parfaite transition. Bertrand Million, Directeur Général Délégué en charge de la marque Vokkero®, quitte également le Groupe et devient Directeur de la marque Vokkero® au sein de VOGO.

Cette nouvelle organisation permettra d'assurer une continuité dans l'organisation de l'entreprise et la meilleure qualité d'exécution.

Une société totalement désendettée disposant des moyens de se développer dans l'IoT

Le produit net de cession, hors garantie, sera intégralement alloué au désendettement complet de l'entreprise (2,3 millions d'euros de dettes financières estimées et 0,7 millions d'euros de compte-courant à ce jour) et au renforcement de la trésorerie afin d'assurer le financement de l'exploitation sur le périmètre recentré de l'IIoT pour les prochains exercices.

Une nouvelle page à écrire avec de nouveaux partenaires

Ainsi reconfiguré, Adeunis est pleinement focalisé sur le domaine de l'Internet des objet industriels, disposant d'un management expérimenté et d'une structure financière saine.

Dans ce cadre, la société a engagé une réflexion sur un rapprochement avec un acteur industriel de référence, français ou international, afin de créer un acteur majeur de l'IIoT et accélérer son développement technologique, industriel et commercial.

Adeunis présentera en détails sa nouvelle feuille de route lors d'une réunion financière qui aura lieu le lundi 25 novembre 2019.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 33 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2018/2019, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 M€.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Frank Fischer

Président Directeur Général Serena BONI

Relation presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 01 62

invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr

[1] Internet of Things (Internet des objets)

