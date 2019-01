Alaris Royalty Corp. : Résultats du premier semestre 2018/2019 et perspectives

Crolles, le 17 janvier 2019



Résultats du premier semestre 2018/2019 et perspectives

Poursuite du plan de développement de l'activité

Finalisation du plan d'investissement

Finalisation en cours de financements complémentaires nécessaires à la continuité d'exploitation à court terme

Accélération attendue de la croissance au second semestre

Adeunis, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels, annonce ses résultats du 1er semestre 2018/2019 (période du 1er avril au 30 septembre 2018) arrêtés par le Conseil d'administration du 17 janvier 2019. Les comptes semestriels seront disponibles sur le site Internet d'Adeunis (www.adeunis-bourse.com) au plus tard le 31 janvier 2019. Les procédures d'examen limité des comptes semestriels par les commissaires aux comptes sont en cours de finalisation.

Données consolidées en K€

Normes comptables françaises S1 2017/2018

30/09/2017 S1 2018/2019

30/09/2018 Chiffre d'affaires 5 311 5 623 Marge sur coûts d'achat et de sous-traitance 2 652 2 751 Taux de marge brute 49,9% 48,9% Charges de personnel (1 825) (2 899) Charges externes[1] (1 480) (2 019) Autres produits et charges opérationnels[2] 345 145 EBE[3] (308)[4] (2 023) Dotation aux amortissements et provisions (143) (217) Résultat d'exploitation (451) (2 240) Résultat financier (14) 91 Résultat exceptionnel 140 4 Impôt (37) 39 Résultat net (362) (2 106)

Poursuite du plan de développement de l'activité

Le chiffre d'affaires à fin septembre 2018 s'élève à 5,6 M€, en progression de 15% sur les activités stratégiques (IIoT[5] et systèmes de communication) et de 6% en intégrant l'activité « historique » de modules M2M[6] (en cours de déréférencement), par rapport au semestre précèdent.

Pour mémoire, la croissance du chiffre d'affaires sur le premier semestre ne reflète pas la tendance commerciale attendue sur l'ensemble de l'exercice, compte tenu de la forte concentration des livraisons anticipée sur le second semestre (période d'octobre 2018 à mars 2019).

Adeunis a maintenu un solide niveau de marge brute[7] (48,9% contre 49,9% à fin septembre 2017), malgré un contexte de tension sur les matières premières, grâce notamment à la finalisation de la nouvelle organisation industrielle (transfert de la production industrielle vers les partenaires EMS[8] à forte valeur ajoutée, basés en Tunisie et en Asie du sud-est), ainsi qu'à des prestations de services.

Finalisation du plan d'investissement

Conformément à sa feuille de route, Adeunis a finalisé sur le 1er semestre son plan de structuration. L'intensification des dépenses technologiques, commerciales et managériales visent à mettre en place un socle solide indispensable à la poursuite du développement pérenne du groupe. Dans ce cadre, l'augmentation des charges est due principalement :

à l'accroissement des charges de personnel, lié au recrutement de 15 collaborateurs en un an, soit une croissance de plus de 25% des effectifs, principalement dans les fonctions managériales et commerciales, pour 1,1 M€ ;

aux autres charges externes comprenant les coûts liés au lancement des nouvelles offres et aux charges inhérentes au statut de société cotée (introduction en Bourse en octobre 2017), pour 0,5 M€.

Compte tenu de ces initiatives stratégiques, le résultat d'exploitation est de -2,2 M€ au premier semestre contre -0,4 M€ un an plus tôt. L'accélération de la croissance au second semestre devrait permettre d'absorber progressivement ces charges et confirmer ainsi la trajectoire visant à atteindre un EBE[9] à l'équilibre à fin mars 2020.

Continuité d'exploitation, finalisation de financements complémentaires

ACTIF 03/18 09/18 PASSIF 03/18 09/18 Actif immobilisé 1 528 1 920 Capitaux propres 6 144 3 946 Actif circulant[10] 5 948 6 545 Provisions 362 374 Dont stocks 1 931 2 970 Dettes 5 060 5 076 Dont créances clients 2 167 1 780 Dont dettes financières 1 286 1 094 Disponibilités 4 091 932 Dont dettes d'exploitation 3 774 3 982 Total Actif 11 566 9 397 Total Passif 11 566 9 397

Au 30 septembre 2018, Adeunis présente des capitaux propres s'élevant à 3 946 K€, une trésorerie disponible de 932 K€ et un endettement de 1 094 K€. La variation de trésorerie sur le semestre (-3 156 K€) est liée au résultat de la période et à l'augmentation des stocks de 1 039 K€ en prévision de la forte activité attendue sur le second semestre.

Adeunis a mis en place, après la fin du premier semestre 2018/2019, un contrat d'affacturage. Afin de couvrir les besoins de trésorerie requis à court terme pour poursuivre l'activité, Adeunis a conclu un financement par compte courant (actionnaires et dirigeants) de 0,7 M€ et finalise des actions en vue d'obtenir un financement de 1 M€ auprès d'un partenaire financier.

Accélération attendue de la croissance au second semestre

Dans le cadre de son plan de développement à l'horizon 2022 et grâce à la poursuite du développement de l'activité combinée à la finalisation du plan d'investissement, Adeunis confirme son objectif d'accélérer sa dynamique commerciale au cours de l'exercice 2018/2019. Pour mémoire, le groupe avait enregistré une progression de ses ventes de +14% lors de l'exercice précédent.

Cette dynamique de croissance sera portée par la poursuite du déploiement commercial des activités stratégiques.

Le segment IIoT (marque adeunis®) a progressé de 29% au premier semestre grâce à la demande croissante d'équipements en capteurs pour l'industrie. Il bénéficie d'une montée en puissance des contrats déjà signés avec d'anciens clients, notamment dans le domaine du Smart Building[11] et de la conquête de nouvelles références, principalement des grands comptes. Au second semestre, cette croissance sera dynamisée par de nouvelles avancées commerciales, en continuant à privilégier les grands comptes, et le lancement d'offres complémentaires :

la plateforme de « Device Management » KARE ® , commercialisée depuis début octobre 2018. Cette solution servicielle permet de maintenir en conditions opérationnelles un parc de capteurs adeunis ® et de bénéficier ainsi d'une sécurisation optimale et de la scalabilité du système (capacité à maintenir fonctionnalités et performances en cas de forte demande) ;

, commercialisée depuis début octobre 2018. Cette solution servicielle permet de maintenir en conditions opérationnelles un parc de capteurs adeunis et de bénéficier ainsi d'une sécurisation optimale et de la scalabilité du système (capacité à maintenir fonctionnalités et performances en cas de forte demande) ; une nouvelle gamme de capteurs au sein de l'offre dédiée au Smart Building, depuis novembre 2018. Destinés à des mesures de luminosité/présence et température/humidité, ces capteurs ont pour objectif de permettre aux gestionnaires de bâtiments de piloter et d'optimiser les performances énergétiques de leur structure, tout en assurant un maximum de confort à leurs occupants.

Le segment Système de communication (marque Vokkero®) a progressé de 6% au 1er semestre, soutenu principalement par la position de leader du Groupe sur les solutions dédiées à la communication pour équipes mobiles et notamment entre arbitres dans le football professionnel. Les ventes réalisées dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ et la reprise de la Ligue 1 de football en France confirment le caractère incontournable des systèmes Vokkero® et de leur intégration réussie dans les solutions d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Ceci ouvre d'importantes opportunités à l'échelle mondiale. La performance progressera au second semestre, favorisée par de nouvelles opportunités de développement liées à :

la montée en puissance de l'offre C2C[12], déployée aux États-Unis en avril 2018 ;

la commercialisation des produits Guardian ATEX, depuis novembre 2018, donnant accès à l'ensemble des sites SEVESO[13] en France (1 224 sites) et en Europe (plus de 12 000 sites). Ces produits ont déjà fait l'objet de commandes de plusieurs acteurs industriels européens dont un lanceur civil de satellites ;

la commercialisation, depuis novembre 2018, des produits Guardian STAFF destinés à toutes les équipes médicales et techniques des clubs professionnels en Europe, principalement de football, rugby et hockey. À ce jour le système accompagne plus de 10 équipes européennes de football jouant dans de grands championnats.

Les ventes de modules M2M, en repli de 36% au 1er semestre, devraient également connaitre une dynamique plus favorable au second semestre, en lien avec la reconstitution de stocks chez certains clients.

[1] Hors frais de sous-traitance

[2] Inclus CIR

[3] Excédent Brut d'Exploitation : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur amortissements et provisions

[4] Contre (492) K€ publié au premier semestre 2017/2018 avant ajustement de la méthode de calcul

[5] Industrial Internet of things – Internet des objets industriels

[6] Machine to Machine

[7] La marge brute est déterminée par déduction du chiffre d'affaires du coût des achats de matières premières et de sous-traitance industrielle.

[8] (Electronic Manufacturing Services – sous-traitants de fabrication de produits électroniques)

[9] Excédent Brut d'Exploitation : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur amortissements et provisions

[10] Hors disponibilités

[11] Bâtiment connecté

[12] Coach to Coach – Equipement des entraineurs

[13] Sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs

