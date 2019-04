Alaris Royalty Corp. : Vokkero, partenaire historique de la FFF, participe aux célébrations de son centenaire

Crolles, le 23 avril 2019

Adeunis, spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels, est fier de présenter ses systèmes de communication Vokkero dédiés au monde du sport, lors d'une exposition évènement organisée du 10 avril au 26 mai 2019 à l'Institut du Monde Arabe, par la Fédération Française de Football à l'occasion de ses 100 ans.

Positionné depuis sa création en 2000 dans la production de modules de communication « machine to machine » en local, Adeunis s'est très rapidement développé dans les systèmes de communication audio dans le monde du sport. Après 3 années de R&D, le Groupe a gagné son premier appel d'offre en 2005 pour fournir les produits de communication audio aux arbitres du championnat français de football, puis, depuis 2006, Vokkero équipe les arbitres des quatre dernières Coupes du Monde de football. En 2018, Adeunis remporte la réalisation de la totalité de la chaîne audio de la VAR (Video Assistance refeerees) de la Ligue 1 en France. Depuis lors, les produits de la gamme Vokkero ont remporté de nombreux contrats permettant d'équiper plusieurs ligues professionnelles (Football, mais aussi Rugby, Hockey sur glace, etc) en Europe, en Asie et aux États-Unis grâce à l'ouverture d'une filiale locale en 2010. Aujourd'hui, Vokkero est implanté grâce au sport dans plusieurs dizaines de pays et réalise au 31 mars 2018, 4,7 M€ de chiffre d'affaires dont près de 70% à l'export.

A travers sa marque Vokkero, le Groupe Adeunis est heureux de célébrer le centenaire de la FFF et de revenir, lors de son exposition, sur 14 années de collaboration. Baptisée « 100 ans de passion, 100 ans d'innovations », cet évènement retrace l'histoire du football français à travers celle de la FFF. L'occasion de (re)découvrir les caractéristiques et évolutions des 3 systèmes de communication Vokkero utilisés par la fédération depuis 2005.

En 14 ans, de nombreuses améliorations ont été apportées telles que :

l'augmentation du nombre d'utilisateurs de 4 à 8 : avec l'apparition de la VAR (assistance vidéo), l'équipe arbitrale s'enrichit et peut potentiellement compter 2 arbitres vidéo supplémentaires aux côtés de l'arbitre principal, des 3 arbitres assistants et des 2 arbitres additionnels ;

l'autonomie passant de 6 à 12 heures afin d'assurer une sécurité optimale des communications puisqu'un match peut durer jusqu'à 8 heures (en comptant la préparation et tous les aléas possibles pendant une rencontre) ;

l'augmentation des canaux de fréquence de 1 à 3 afin de garantir une communication claire et fiable quel que soit l'environnement électromagnétique ;

l'amélioration du filtre de bruit breveté pour permettre la fluidité des communications dans des environnements de plus en plus bruyants ;

la configuration devenant centralisée sur un système tactile et intuitif, auparavant effectuée sur chaque terminal individuellement, permet aux arbitres de gagner du temps et de faciliter les manipulations ;

la réduction de moitié du poids (150g à 80g) et de la taille de 3 cm. Un arbitre courant en moyenne 10 km par match et réalisant de nombreuses accélérations, il est primordial que le système soit léger, petit et facile à porter.

Adeunis, à travers sa marque Vokkero, est fier de la confiance accordée par la FFF depuis toutes ces années et poursuivra ses innovations afin de faciliter les communications dans des environnements de plus en plus complexes.

À propos d'Adeunis

Le Groupe Adeunis se compose de deux activités, chacune incarnée par une marque : la marque adeunis® & la marque Vokkero®.

• adeunis®, l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées aux secteurs d'activités du smart building (bâtiment connecté) et de l'optimisation des processus dans l'industrie. Sa mission : garantir la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée à l'application de ses clients.

• Vokkero®, la référence en systèmes de communication pour équipes mobiles, dans le sport, l'industrie et les services. Sa mission : contribuer à améliorer les prises de décision, dans des milieux où la communication d'équipe est la clé du succès

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 62 collaborateurs sur 2 sites en France (près de Grenoble) et aux États-Unis. En 2017/2018, la société, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de près de 11 M€ et investi près de 20% de ses ressources en Recherche et Développement.

