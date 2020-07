Alaska Air Group, Inc. : Sécurise environ 1.2 Mrd $

Alaska Air utilisera 61 de ses propres avions comme garantie de la dette. L'équivalent de 184,3 millions d'euros seront remboursés le 15 août 2025 et le reliquat de 855,9 millions d'euros sera remboursé le 15 août 2027.

Alaska Airlines et ses partenaires régionaux desservent plus de 115 destinations à travers les États-Unis et l'Amérique du Nord, offrant un service aérien essentiel à ses clients tout en assurant le transport de cargaisons, telles que des livraisons de nourriture, de médicaments et de courrier.

Les actions d'Alaska Air sont en hausse de 3,6 % en préouverture, à 37 dollars.