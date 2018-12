Albioma : Portzamparc reste à l'achat

27/12/2018 | 10:06

Portzamparc confirme son conseil d'achat sur Albioma après que l'énergéticien a finalisé une opération au Brésil. L'objectif reste fixé à 22,5 euros.



Albioma a mis la main sur 60% d'une usine de cogénération utilisant la bagasse, résidu de canne à sucre, qui est adossée à une sucrerie-distillerie. Les 40% restants sont aux mains du groupe agroindustriel local Jalles Machado, qu'Albioma connait déjà. Portzamparc estime le prix d'acquisition entre 30 et 35 millions d'euros, puis les investissements nécessaires à 25 millions, le tout pour un EBITDA 2019 estimé à 6,5 millions.



'Une nouvelle opération dans les six mois est possible et sera un nouveau catalyseur sur le titre', commentent les analystes.







