Albioma : Portzamparc salue la stabilisation du capital

Le bureau d'études Portzamparc confirme son conseil d'achat sur l'action de l'énergéticien Albioma, après qu'Altamir soit sorti du capital moyennant une prime. L'objectif de cours de 22,5 euros est confirmé, ce qui augure d'un potentiel de hausse supérieur à 30%.



Hier en effet, Altamir a annoncé la cession de ses 5,45% d'Albioma à la société Impala de Jacques Veyrat contre 31,7 millions d'euros. Première bonne nouvelle, selon le spécialiste des 'smidcaps' parisiennes : 'le montant de la transaction extériorise selon nous une prime de 20% sur le dernier cours coté', signe de l'attractivité du titre.



En outre, une hypothèque est désormais levée : 'cette cession était crainte au regard de la dernière opération d'Altamir (cession de titres Albioma avec une décote supérieure à 10%), et le risque est désormais écarté', indique une note. Enfin, 'Impala est une référence dans le domaine des énergies renouvelables, étant notamment actionnaire de référence de Neoen', est-il souligné.



Les analystes saluent aussi l'acquisition par Albioma d'Eneco France.



Bref, termine Portzamparc, il s'agit de 'très bonnes nouvelles qui confirment notre opinion positive sur le titre. Albioma dispose désormais d'un socle d'actionnaires diversifiés et de long terme'.









