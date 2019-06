Albioma : reste dans la Top Pick liste d'oddo BHF

28/06/2019 | 12:14

Après le gain d'un nouveau contrat solaire pour Albioma, Oddo BHF confirme son opinion 'achat' sur ce titre figurant dans sa sélection de valeurs recommandées Midcap ('Top Pick liste'), ainsi que son objectif de cours récemment relevé de 26 à 29 euros.



'La valorisation de neuf fois en VE/EBITDA 2020 reste modeste au regard des perspectives de croissance sécurisées par des contrats long terme, de la récurrence du business model et des potentiels offerts dans la biomasse et le solaire', juge l'analyste.



Il salue aussi la stratégie d'investissement qui vise la sortie à terme du charbon au profit de la biomasse, comme pouvant élargir la palette d'investisseurs, et la récente arrivée au sein du capital d'Impala qui a permis de créer un regain d'intérêt sur le titre.



