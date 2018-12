ALBIOMA : Albioma annonce l'acquisition de 100 % d'Eneco France, acteur innovant spécialisé dans le solaire

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 12 décembre 2018

Albioma annonce l'acquisition de 100 % d'Eneco France, acteur innovant spécialisé dans le solaire

Albioma, leader du solaire en Outre-mer, renforce sa présence en France métropolitaine par l'acquisition ce jour d'Eneco France.

Créé en 2008 et fort d'un positionnement innovant dans l'autoconsommation, Eneco France développe, construit et exploite des centrales photovoltaïques en toitures et sur hangars agricoles chez les particuliers ou les industriels dans le Sud de la France. Le Groupe détient un parc photovoltaïque d'une capacité installée de 17 MW et dispose d'un beau portefeuille de projets en développement. En outre, Eneco France exploite une centrale hydroélectrique de 0,5 MW.

Cette acquisition offre à Albioma l'opportunité d'intensifier son positionnement et son expansion dans le domaine du solaire en France métropolitaine, en complément de 8 MW déjà installés sur l'Hexagone. Albioma vise en effet le développement de projets solaires innovants, avec un objectif de 80 % d'énergie renouvelable en 2023.

Frédéric Moyne, Directeur Général d'Albioma, a déclaré : « Eneco France et Albioma sont des acteurs reconnus du développement solaire et participent activement à la transition énergétique dans laquelle le pays est engagé. Les compétences spécifiques des équipes expertes de Eneco France, situées dans le Sud de la France, permettront à Albioma de se renforcer sur le territoire. Nous sommes très contents d'accueillir les collaborateurs d'Eneco France. Par le biais de ce rapprochement stratégique, Albioma démontre l'importance accordée à l'énergie solaire dans son mix énergétique. »

Kees Jan Rameau, Directeur du développement stratégique d'Eneco, a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure cette cession avec Albioma, en raison de son investissement pour le développement durable, de la solidité de son expérience et de sa capacité à venir renforcer nos anciennes opérations dans le Sud de la France. Nous sommes convaincus qu'Albioma mettra en place un environnement de travail de qualité, riche en opportunités de croissance, pour nos collaborateurs que nous tenons à remercier pour les efforts importants qu'ils ont fournis ces dernières années. Nous leurs souhaitons, ainsi qu'à Albioma, un avenir radieux. »

Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2018, le 8 mars 2019 (avant bourse).

