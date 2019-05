ALBIOMA : Assemblée Générale des actionnaires du 27 mai 2019

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 27 mai 2019

Assemblée Générale des actionnaires du 27 mai 2019

Approbation de l'ensemble des résolutions

Réunion des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général

Nomination de Florence Lambert et Frank Lacroix aux fonctions d'Administrateur

L'Assemblée Générale annuelle des actionnaires d'Albioma réunie le 27 mai 2019 a approuvé à une très large majorité l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. Le résultat détaillé des votes et des informations relatives au quorum seront disponibles sous peu sur le site Internet de la Société, www.albioma.com, dans la rubrique Assemblées Générales.

Frédéric Moyne succède à Jacques Pétry aux fonctions de Président du Conseil d'Administration et devient Président-Directeur Général d'Albioma

À l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration a entériné sa décision, annoncée en mars 2018, de réunir les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général, achevant ainsi la période de transition initiée le 1er juin 2016 avec la nomination de Frédéric Moyne aux fonctions de Directeur Général. Frédéric Moyne succède ainsi à Jacques Pétry aux fonctions de Président du Conseil d'Administration, ce dernier ayant remis au Conseil d'Administration sa démission de son mandat de Président du Conseil d'Administration et d'Administrateur.

Jacques Pétry déclare : « Je tourne la page Albioma après huit années d'une grande richesse, au cours desquelles, avec l'appui du Conseil d'Administration, de nos actionnaires et de l'ensemble des équipes, nous sommes parvenus à définir et mettre en oeuvre une stratégie puissante centrée sur la biomasse et le solaire, qui livre ses résultats aujourd'hui : mise en service de Galion 2 en Martinique et de la turbine à combustion de Saint-Pierre à La Réunion, poursuite de notre développement au Brésil, accélération de nos investissements dans le solaire. Autant de succès qui témoignent de la bonne orientation du modèle du Groupe, et qui préfigurent les succès de demain. Je souhaite à Frédéric Moyne pleine réussite dans les belles aventures que promet l'ère nouvelle qui s'ouvre aujourd'hui. »

Frédéric Moyne, Président-Directeur Général d'Albioma, déclare : « Je souhaite remercier Jacques Pétry et saluer sa contribution exceptionnelle au succès du Groupe. Je tiens également à remercier Valérie Landon pour son implication sans faille aux côtés de l'ensemble des Administrateurs. Avec un Conseil d'Administration parfaitement équilibré, une équipe pleinement investie et un actionnariat recomposé autour d'actionnaires de long terme de premier plan, nous avons toutes les cartes en main pour poursuivre la mise en oeuvre de la stratégie initiée en 2012 et relever les défis de la conversion de nos centrales charbon à la biomasse en Outre-mer, du déploiement de notre modèle à l'international et de l'accélération de notre développement dans le solaire au sein de nos territoires. »

Florence Lambert et Frank Lacroix rejoignent le Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration accueille deux nouveaux membres. Florence Lambert, dont la candidature était soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale, accède aux fonctions d'Administrateur indépendant en remplacement de Valérie Landon, qui n'avait pas sollicité le renouvellement de son mandat. Frank Lacroix est coopté aux fonctions d'Administrateur indépendant en remplacement de Jacques Pétry.

Pierre Bouchut, Administrateur indépendant depuis 2018, se voit confier quant à lui la fonction d'Administrateur Référent, garante de l'équilibre des pouvoirs au sein du Conseil d'Administration dans le contexte de la réunion des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.

Florence Lambert, 46 ans, est directrice du Laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies nouvelles et les nanomatériaux (LITEN) au sein du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) depuis 2013, et Administratrice du Syndicat des énergies renouvelables (SER) où elle préside la Commission industrie, emplois et innovation.

Frank Lacroix, 55 ans, a à son actif une longue carrière dans le domaine de l'énergie, marquée notamment par ses fonctions de Président-Directeur Général de Dalkia (2011-2014) et de membre du Comité Exécutif de Veolia, et de Directeur Europe au sein de la Direction internationale d'EDF (2014-2016).

Mise en distribution d'un dividende de 0,65 euro par action, partiellement payable en actions

Enfin, l'Assemblée Générale a approuvé la mise en distribution d'un dividende de 0,65 euro par action. Ce dividende sera porté à 0,71 euro pour les actionnaires justifiant d'une inscription continue de leurs actions au nominatif depuis le 1er janvier 2017, dans la limite de 0,5 % du capital. Les actionnaires disposeront, du 13 juin 2019 au 4 juillet 2019 inclus, d'une option pour le paiement de la moitié de leur dividende en actions nouvelles, qui seront émises au prix unitaire de 17,91 euros. Le solde du dividende sera versé en numéraire. Le paiement du dividende et la livraison éventuelle des actions nouvelles interviendront le 10 juillet 2019.

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l'exercice 2019, le 24 juillet 2019 (après bourse).

