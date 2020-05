ALBIOMA : Assemblée Générale des actionnaires du 29 mai 2020 - Approbation de l'ensemble des résolutions - Renouvellement du mandat de Directeur Général de Frédéric Moyne

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 29 mai 2020

Assemblée Générale des actionnaires du 29 mai 2020

Approbation de l’ensemble des résolutions

Renouvellement du mandat de Directeur Général de Frédéric Moyne

L’Assemblée Générale annuelle des actionnaires d’Albioma, réunie le 29 mai 2020 à huis clos compte tenu de l’épidémie de Covid-19, a approuvé à une très large majorité l’ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. L’enregistrement de la séance, le résultat détaillé des votes et les informations relatives au quorum seront disponibles sous peu sur le site Internet de la Société.

Renouvellement du mandat de Directeur Général de Frédéric Moyne

Dans la continuité de sa décision du 27 mai 2019 de réunir les fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général et de confier les fonctions de Président du Conseil d’Administration à Frédéric Moyne, le Conseil d’Administration, réuni le 29 mai 2020 en marge de l’Assemblée Générale, a décidé de renouveler le mandat de Directeur Général de ce dernier pour une durée de quatre ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer, en 2024, sur les comptes de l’exercice 2023.

Mise en distribution d’un dividende de 0,70 euro par action, partiellement payable en actions

L’Assemblée Générale a approuvé la mise en distribution d’un dividende de 0,70 euro par action. Ce dividende sera porté à 0,77 euro pour les actionnaires justifiant d’une inscription continue de leurs actions au nominatif depuis le 1er janvier 2018, dans la limite de 0,5 % du capital. Les actionnaires disposeront, du 15 juin 2020 au 2 juillet 2020 inclus si leurs titres sont inscrits au nominatif pur, ou au 6 juillet 2020 dans les autres cas, d’une option pour le paiement de la moitié de leur dividende en actions nouvelles, qui seront émises au prix unitaire de 27,77 euros. Le solde du dividende sera versé en numéraire. Le paiement du dividende et la livraison éventuelle des actions nouvelles interviendront le 10 juillet 2020.

Frédéric Moyne, Président-Directeur Général, déclare : « Je remercie le Conseil d’Administration pour sa confiance renouvelée. Avec le soutien de l’ensemble des Administrateurs, les équipes d’Albioma sont mobilisées pour relever le défi de la conversion de nos centrales à la biomasse en Outre-mer, poursuivre le déploiement de notre modèle à l’international et accélérer notre développement dans le solaire.

Je me réjouis de constater qu’avec un quorum de près de 63 % malgré des modalités de convocation à huis clos, nos actionnaires se sont massivement mobilisés pour exprimer leur voix, témoignant de la vitalité de leur engagement à nos côtés.

Notre Groupe a démontré la résilience et la solidité de son modèle durant la crise sanitaire du Covid-19. En mettant en œuvre très rapidement les mesures adéquates garantissant la sécurité et la santé de nos collaborateurs, la production d’électricité a été assurée sans discontinuer sur l’ensemble des zones, permettant ainsi le bon fonctionnement des services essentiels indispensables à nos territoires. Aujourd’hui, à l’heure du déconfinement, nos chantiers et arrêts de maintenance de centrales, momentanément interrompus ou décalés, reprennent progressivement. »

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l’exercice 2020, le 27 juillet 2020 après bourse.

À propos d’Albioma Contacts Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque.



Le Groupe est implanté en Outre-Mer français, en France métropolitaine, à l’Île Maurice et au Brésil. Il a développé depuis 25 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.



Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage, Albioma a récemment renforcé son positionnement en France métropolitaine. Investisseurs

Julien Gauthier

+33 (0)1 47 76 67 00



Médias

Charlotte Neuvy

+33 (0)1 47 76 66 65

presse@albioma.com Les actions Albioma sont cotées sur NYSE EURONEXT PARIS (compartiment B) et éligibles au SRD et au PEA-PME (ISIN FR0000060402 – Mnémo ABIO).



Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. www.albioma.com





