ALBIOMA : Conversion de la centrale Albioma Caraïbes à la biomasse en Guadeloupe

Paris La Défense, le 16 novembre 2018

Conversion de la centrale Albioma Caraïbes à la biomasse en Guadeloupe

Réduction des émissions de CO 2 de plus de 265 000 tonnes par an

Passage de la part renouvelable du mix guadeloupéen de 20 à 35 %

La Commission de la Régulation de l'Énergie (CRE) a annoncé le 15 novembre 2018 avoir validé les termes d'un projet d'avenant au contrat de vente d'électricité entre EDF et la centrale Albioma Caraïbes en Guadeloupe, permettant la conversion à la biomasse de cette centrale 100 % charbon.

Frédéric Moyne, Directeur Général d'Albioma, déclare : « Nous nous réjouissons de cette annonce. Elle permet au Groupe de mettre en oeuvre sa stratégie de contribution à la transition d'énergétique des territoires d'Outre-mer, conformément aux objectifs arrêtés par les programmations pluriannuelles de l'énergie (PPE). »

Ainsi que la CRE l'indique dans son communiqué, « ce projet s'inscrit pleinement dans les objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit, pour ces territoires, 50 % d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie dès 2020. La conversion de la centrale à la biomasse permettra d'élever la part des énergies renouvelable dans le mix énergétique de la Guadeloupe à environ 35 % (contre 20,5 % en 2017). Une fois convertie à la biomasse, la centrale AC devrait réduire ses émissions de plus de 265 000 tonnes équivalent CO2 par an sur l'ensemble de la chaîne, soit une baisse de l'ordre de 87 % par rapport à son fonctionnement actuel au charbon. »

La centrale Albioma Caraïbes, d'une puissance installée de 34 MW, produit environ 260 GWh d'électricité par an (soit 15 % environ de la consommation du territoire).

