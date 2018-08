ALBIOMA : Déclaration des transactions sur actions propres

Période du 30 juillet 2018 au 3 août 2018

Albioma déclare avoir réalisé, du 30 juillet 2018 au 3 août 2018, les transactions sur actions propres suivantes dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 30 mai 2018, présentées sous forme agrégée :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur (code LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre de titres)1 Prix pondéré moyen journalier d'acquisition Code identifiant marché ALBIOMA 9695002W8GRJRZ44MA62 30/07/2018 FR0000060402 2 890 18,6302 XPAR ALBIOMA 9695002W8GRJRZ44MA62 31/07/2018 FR0000060402 3 362 18,8812 XPAR ALBIOMA 9695002W8GRJRZ44MA62 01/08/2018 FR0000060402 3 500 18,9409 XPAR ALBIOMA 9695002W8GRJRZ44MA62 02/08/2018 FR0000060402 1 930 18,4764 XPAR ALBIOMA 9695002W8GRJRZ44MA62 03/08/2018 FR0000060402 2 172 18,5313 XPAR Total 13 854 18,7327

1. La liste détaillée des transactions réalisées est disponible sur le site Internet de la Société dans la rubrique « Capital et actionnariat » (www.albioma.com/capital-et-actionnariat).





À propos d'Albioma

Producteur d'énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque.

Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l'Île Maurice et au Brésil, a développé depuis 20 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l'énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.

Albioma est aussi le premier producteur d'énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage.

Pour plus d'informations, consultez www.albioma.com

Contact investisseurs

Julien Gauthier+33 (0)1 47 76 67 00

Contact médias

Charlotte Neuvy+33 (0)1 47 76 66 65presse@albioma.com

Les actions Albioma sont cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et éligibles au SRD et au PEA-PME.

ISIN FR0000060402 - Mnémo ABIO

