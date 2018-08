ALBIOMA : Mise à disposition du rapport financier semestriel

Premier semestre de l'exercice 2018

Albioma annonce avoir ce jour mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Semestriel pour le premier semestre de l'exercice 2018 (période du 1er janvier au 30 juin 2018).

Le Rapport Financier Semestriel peut être consulté sur le site Internet de la Société, www.albioma.com (Investisseurs/Nos publications financières).

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2018, le 25 octobre 2018 (avant bourse).

À propos d'Albioma

Producteur d'énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque.

Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l'Île Maurice et au Brésil, a développé depuis 20 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l'énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.

Albioma est aussi le premier producteur d'énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage.

Pour plus d'informations, consultez www.albioma.com

Contact investisseurs

Julien Gauthier+33 (0)1 47 76 67 00

Contact médias

Charlotte Neuvy+33 (0)1 47 76 66 65presse@albioma.com

Les actions Albioma sont cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et éligibles au SRD et au PEA-PME.

ISIN FR0000060402 - Mnémo ABIO

