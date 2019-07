ALBIOMA : Résultats du premier semestre 2019

Communiqué de presse

Paris La Défense, le 24 juillet 2019

Résultats du premier semestre 2019

Poursuite de la forte hausse du chiffre d’affaires (+19 %) et de l’EBITDA (+17 %)

Croissance de l’ensemble des activités thermique et solaire

Objectifs 2019 confirmés

Le Conseil d’Administration d’Albioma, réuni le 24 juillet 2019 sous la présidence de Frédéric Moyne, a arrêté les comptes consolidés semestriels du Groupe au 30 juin 2019.

Chiffres clés au 30 juin 2019

En millions d’euros S1 2019 S1 2018 Variation Chiffre d’affaires 241,0 202,3 19 % EBITDA 84,5 72,0 17 % Résultat net part du Groupe (RNPG) 18,2 20,61 -12 % RNPG hors exceptionnels 18,2 17,2 +6 %

1. Y compris 3,5 millions d’euros d’éléments exceptionnels au premier semestre 2018.

Le premier semestre confirme la poursuite de la croissance du chiffre d’affaires (+19 %) et de l’EBITDA (+17 %). Le RNPG, hors exceptionnels, est en hausse de 6 %. Toutes les activités enregistrent une croissance de leur EBITDA : Thermique France (+15 %), Solaire France (+31 %) et Brésil (+90 %).

Frédéric Moyne, Président-Directeur Général d’Albioma, déclare : « Avec une hausse du chiffre d’affaires et de l’EBITDA au premier semestre 2019, les résultats confirment une accélération de la croissance du Groupe. L’ensemble de nos activités thermique et solaire, sur toutes les géographies, enregistrent des performances solides, avec de très bons débuts pour nos trois nouvelles centrales : Galion 2 (Martinique), la turbine à combustion de Saint-Pierre (La Réunion) et Esplanada (Brésil). En ligne avec nos objectifs, ces résultats démontrent la solidité de la stratégie d’Albioma, au service de la transition énergétique des territoires. ».

Faits marquants du premier semestre 2019

Deux mises en service de centrales photovoltaïques avec stockage : Sainte-Rose en Guadeloupe et Port Ouest à La Réunion

5,2 MWc de projets solaires remportés en France métropolitaine

Investissements de modernisation : deux tranches de travaux réalisées à La Réunion et en Guadeloupe

Levées de financements significatifs : signature d’un financement de 61 millions d’euros pour Albioma Solaire France, afin de refinancer les actifs et d’accélérer le développement en France métropolitaine et signature d’un financement de 68 millions d’euros pour la conversion 100 % biomasse de la centrale Albioma Caraïbes

France

Biomasse thermique

Disponibilité satisfaisante des installations thermiques

Les installations affichent un niveau de disponibilité de 85,0 % sur la période, à comparer à 86,9 % au premier semestre 2018. Cette disponibilité intègre les arrêts programmés liés à la mise en conformité des systèmes de traitement des fumées (IED) à La Réunion et en Guadeloupe et quelques arrêts fortuits à La Réunion. Les deux nouvelles centrales du Groupe, Galion 2 en Martinique et la turbine à combustion de Saint-Pierre à La Réunion, ont réalisé de très bonnes performances au cours de ce semestre.

Dans ce contexte, la production totale des installations thermiques Outre-mer s’établit à 975 GWh, en hausse par rapport à celle du premier semestre 2018 (910 GWh).

L’EBITDA de l’activité atteint 64,5 millions d’euros au premier semestre 2019, en nette progression de 15 % par rapport au premier semestre 2018 (56,2 millions d’euros).

Construction et développement des projets

Les travaux liés aux investissements de modernisation des installations existantes (traitement des fumées) se poursuivent. Les arrêts annuels de maintenance, au cours desquels les centrales de La Réunion et de Guadeloupe ont poursuivi le programme de mise en conformité des systèmes de traitement des fumées en lien avec la directive européenne relative aux émissions industrielles (IED), se sont déroulés dans de bonnes conditions. Sur le second semestre 2019, un dernier arrêt de tranche est prévu en Guadeloupe.

Les travaux de conversion de la centrale Albioma Caraïbes ont débuté en 2019, afin qu’elle fonctionne exclusivement à la biomasse avant fin 2020. Ils permettront une réduction des émissions de plus de 265 000 tonnes équivalent CO 2 (soit une baisse nette de l’ordre de 87 % par rapport à son fonctionnement actuel au charbon), et feront passer la part renouvelable du mix énergétique de la Guadeloupe de 20 à 35 %. Ces travaux sont financés par un nouveau prêt à long terme (19 ans) et sans recours sur l’actionnaire de 68 millions d’euros, en complément de la dette existante, qui servira également à financer les travaux nécessaires à la mise en conformité des systèmes de traitement des fumées de la centrale.

Solaire

Production en hausse significative

Les performances des centrales photovoltaïques sont en hausse au premier semestre 2019. La production d’électricité photovoltaïque de la période atteint 61 GWh, en forte progression (+39 %) par rapport à au premier semestre 2018 (44 GWh), sous l’effet de l’intégration de la filiale française d’Eneco, Albioma Solaire France, en décembre 2018, des conditions d’ensoleillement favorables dans l’Océan Indien et en France métropolitaine, ainsi que de la mise en service de nouvelles installations à La Réunion et à Mayotte. La production électrique hors périmètre « Eneco » est de 47 GWh en hausse de 7 % par rapport au 1er semestre 2018.

L’EBITDA de l’activité s’établit à 18,0 millions d’euros, à comparer à 13,8 millions d’euros soit une augmentation de 31 % par rapport au premier semestre 2018.

Développement des projets

Le Groupe a poursuivi la construction des projets de centrales photovoltaïques avec stockage (Port Ouest, à La Réunion, mise en service en février 2019, Sainte-Rose, en Guadeloupe, mise en service en juin 2019 et Stade de l’Est, à La Réunion, dont la mise en service est prévue pour le second semestre 2019) et le développement de projets en toiture à La Réunion, Mayotte et en métropole.

Albioma Solaire France a signé un financement de 61 millions d’euros pour refinancer les actifs Eneco et accélérer son développement en France métropolitaine. Ce financement projet sans recours permet de refinancer les actifs existants et comprend une enveloppe destinée à financer la construction d’un portefeuille de projets de centrales photovoltaïques de petite et moyenne puissance. Ce financement sécurise la croissance du Groupe en métropole dans le solaire dans des conditions très attractives.

Par ailleurs, le Groupe a remporté 5,2 MWc de projets solaires en France en juin 2019 lors de la septième période de l’appel d’offres portant sur les installations solaires en toitures (AO CRE4 « Centrales sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc ») de mars dernier. Les quatre projets lauréats sont situés en métropole, dans un grand quart Sud-Est ainsi que dans le Sud-Ouest et seront mis en service fin 2020.

Maurice

Excellent fonctionnement de l’ensemble des installations

Toutes les centrales ont réalisé d’excellentes performances sur la période. La disponibilité s’établit à 87,9 % au premier semestre contre 76,4 % au premier semestre 2018 au cours duquel la centrale OTEO La Baraque avait subi une panne d’un des alternateurs à l’issue de son arrêt annuel de maintenance.

Dans ce contexte, la production de la zone est en hausse à 608 GWh sur la période, à comparer à 506 GWh au premier semestre 2018.

La quote-part de l’EBITDA de l’activité consolidée par mise en équivalence s’établit à 0,8 million d’euros.

Brésil

Hausse significative de la production

Dans un contexte macro-économique stable, les centrales thermiques brésiliennes ont réalisé de très bonnes performances opérationnelles.

La production électrique est en forte hausse à 130 GWh contre 88 GWh au cours du premier semestre 2018, soit une augmentation de plus de 48 % sur la période, grâce à la consolidation de la centrale Esplanada acquise fin décembre 2018.

L’EBITDA de l’activité atteint 3,0 millions d’euros sur la période, contre 1,6 million d’euros au premier semestre 2018.

Développement conforme au plan de marche

La construction de la centrale de Vale do Paraná, détenue à 40 % par le Groupe, s’est poursuivie au cours du premier semestre, avec la première phase de travaux réalisée sur la chaudière. Ce projet qui représente un investissement de l’ordre de 100 millions de réals vise à porter la puissance d’une cogénération déjà existante à 48 MW à horizon 2021.

Le Groupe poursuit l’examen de nouvelles opportunités de développement et confirme son objectif d’un projet tous les 12 à 18 mois.

Un bilan solide et des moyens adaptés à la poursuite du développement

La dette financière brute hors IFRS16 est en légère hausse à 858 millions d’euros, à comparer à 846 millions d’euros au 31 décembre 2018. Elle inclut, au 30 juin 2019, 764 millions d’euros de dette projet, contre 708 millions d’euros au 31 décembre 2018, en hausse à la suite du refinancement des actifs existants d’Albioma Solaire France.

La trésorerie consolidée, y compris les dépôts de garantie, s’établit à 53 millions d’euros, en baisse par rapport au 31 décembre 2018, consécutivement au décalage sur juillet des règlements d’une partie des créances clients.

La dette financière nette consolidée ressort à 805 millions d’euros, en hausse de 8 % par rapport au 31 décembre 2018 (747 millions d’euros).

Le Groupe conserve des moyens adaptés à la poursuite de son développement. Une facilité bancaire d’un montant de 60 millions d’euros signée en juin 2019, de 20 millions d’euros supplémentaires à la précédente, reflète la dynamique de croissance du Groupe et lui assurera une flexibilité financière accrue, dans l’optique notamment d’acquisitions ou de besoins de trésorerie ponctuels.

Objectifs 2019

Le Groupe confirme ses objectifs d’EBITDA de 168 à 178 millions d’euros et de résultat net part du Groupe de 38 à 44 millions d’euros pour l’exercice 2019.

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2019, le 24 octobre 2019 avant bourse.

Annexes

Compte de résultat consolidé simplifié au 30 juin 2019

En millions d’euros S1 2019 S1 2018 Var. % Chiffre d’affaires 241,0 202,3 +19% EBITDA1 84,5 72,0 +17% Dépréciation, amortissement et provision (36,3) (26,5) -37% Résultat opérationnel 48,2 45,5 +6% Résultat financier (14,2) (7,9) -80% Impôts (11,3) (13,5) +16% Taux d’impôt effectif 34,0% 37,0% Résultat net consolidé 22,7 24,1 -6% Résultat net part du Groupe de l’ensemble consolidé2 18,2 20,6 -12% Bénéfice net par action, ensemble consolidé (en euros) 0,60 0,68

Notes

1. Y compris effet du retraitement IFRS 16 en 2019 de 1,5 million d’euros au premier semestre 2019.

2. Y compris 3,5 millions d’euros d’éléments exceptionnels au premier semestre 2018.

Bilan consolidé simplifié au 30 juin 2019

En millions d’euros 30/06/2019 31/12/2018 Actif Écarts d'acquisition 17 24 Immobilisations incorporelles corporelles1 1 335 1 263 Autres actifs non courants2 30 30 Total des actifs non courants 1 382 1 317 Actifs courants 211 188 Trésorerie et équivalents de trésorerie 50 95 Total actif 1 642 1 601 Passif Capitaux propres part du Groupe 388 408 Intérêts ne conférant pas le contrôle 91 84 Total des capitaux propres 479 493 Dettes financières courantes et non courantes 858 846 Dette IFRS 16 37 - Autres passifs non courants 126 111 Passifs courants 143 151 Total passif 1 642 1 601

Notes

1. Y compris 27,0 millions d’euros de droits d’utilisation (IFRS 16).

2. Y compris 2,2 millions d’euros d’impôts différés liés aux droits d’utilisation (IFRS 16).



Tableau simplifié des flux de trésorerie consolidés au 30 juin 2019

En millions d’euros S1 2019 S1 2018 Capacité d'autofinancement 86,4 73,9 Variation du besoin en fonds de roulement1 (32,0) (30,0) Impôts décaissés (25,0) (13,5) Flux net de trésorerie opérationnelle 29,4 30,4 Capex d'exploitation (10,4) (5,6) Free cash-flow d'exploitation 19,0 24,8 Capex de développement (60,8) (59,1) Autres / Acquisitions / Cessions (0,4) (0,2) Flux de trésorerie d'investissement (61,3) (59,3) Dividendes versés aux actionnaires d’Albioma SA - - Emprunts (augmentations) 94,3 73,5 Emprunts (remboursements) (80,5) (22,9) Coût de l'endettement financier (14,2) (11,4) Autres (2,5) (0,1) Flux net de trésorerie de financement (2,9) 39,1 Effet du change sur la trésorerie (0,5) (1,0) Variation nette de la trésorerie (45,7) 3,6 Trésorerie d'ouverture 95,3 92,1 Trésorerie de clôture 49,6 95,7

Notes

1. Dont 29,5 millions d’euros de créances EDF réglées le 1er juillet 2019 au premier semestre 2019 et 25,7 millions d’euros de créances EDF réglées le 2 juillet 2018 au premier semestre 2018.

Pièce jointe