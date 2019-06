Albioma : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Albioma a annoncé jeudi soir avoir remporté une puissance agrégée de 5,2 MWc lors de la septième période de l’appel d’offres portant sur les installations solaires en toitures (AO CRE4 « Centrales sur bâtiments, serres et hangars agricoles et ombrières de parking de puissance comprise entre 100 kWc et 8 MWc ») de mars dernier. Les quatre projets lauréats sont situés en métropole, dans un grand quart Sud-Est ainsi que dans le Sud-Ouest et seront mis en service fin 2020.Albioma avait fait l'acquisition d'Eneco France en décembre 2018, permettant ainsi au premier producteur d'énergie solaire en Outre-mer de renforcer son positionnement dans le photovoltaïque en France métropolitaine.