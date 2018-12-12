Albioma : Impala devient le 1er actionnaire avec 6,5% du capital

12 décembre (Reuters) - Albioma a annoncé mercredi
dans un communiqué :
* ALBIOMA A PRIS NOTE DE L'ANNONCE DE LA CESSION PAR ALTAMIR
DU
SOLDE DE SA PARTICIPATION DANS ALBIOMA (ENVIRON 5,5% DU CAPITAL)
AU PROFIT DU GROUPE IMPALA, STRUCTURE D'INVESTISSEMENT DE
JACQUES VEYRAT.
* À L'ISSUE DE CETTE TRANSACTION ET APRÈS PLUSIEURS ACHATS
RÉALISÉS SUR LE MARCHÉ, IMPALA DÉTIENT 6,5% DU CAPITAL D'ALBIOMA
ET DEVIENT AINSI LE PREMIER ACTIONNAIRE DU GROUPE.
Le communiqué : https://bit.ly/2ryRZ9G
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(Benjamin Mallet)