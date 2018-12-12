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Albioma : Impala devient le 1er actionnaire avec 6,5% du capital

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12/12/2018 | 17:50

12 décembre (Reuters) - Albioma a annoncé mercredi dans un communiqué :

* ALBIOMA A PRIS NOTE DE L'ANNONCE DE LA CESSION PAR ALTAMIR DU SOLDE DE SA PARTICIPATION DANS ALBIOMA (ENVIRON 5,5% DU CAPITAL) AU PROFIT DU GROUPE IMPALA, STRUCTURE D'INVESTISSEMENT DE JACQUES VEYRAT.

* À L'ISSUE DE CETTE TRANSACTION ET APRÈS PLUSIEURS ACHATS RÉALISÉS SUR LE MARCHÉ, IMPALA DÉTIENT 6,5% DU CAPITAL D'ALBIOMA ET DEVIENT AINSI LE PREMIER ACTIONNAIRE DU GROUPE. Le communiqué : https://bit.ly/2ryRZ9G Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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PER 2019 10,72
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VE / CA 2019 2,48x
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