Albioma : cède son activité de méthanisation en Fr... (pdf)

Paris La Défense, le 10 décembre 2018

Albioma cède son activité de méthanisation en France à Evergaz

Biométhanisation Partenaires, société commune d'Evergaz et Meridiam, renforce sa présence en France en faisant l'acquisition de la filiale Methaneo du Groupe Albioma, producteur d'énergie renouvelable indépendant dans la biomasse thermique et le photovoltaïque.

D'une puissance de 3,2 MWe, les trois unités de méthanisation agricole (Tiper, Capter et Sainter) exploitées par Methaneo sont situées dans les régions de la Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire.

Pour Frédéric Moyne, Directeur Général d'Albioma : « Les trois unités de Methaneo, mises en service depuis 2013, représentent une production annuelle de l'ordre de 20 GWh. Ce niveau a pu être atteint grâce à l'implication des équipes et aux améliorations des procédés industriels mis en œuvre sous l'impulsion d'Albioma. Aujourd'hui, nous nous réjouissons du rachat de Methaneo par Evergaz et Meridiam, au travers de Biométhanisation Partenaires, qui permettra la création d'un acteur moteur du développement de la filière méthanisation en France. »

Avec ces acquisitions, le portefeuille français d'Evergaz comprend dorénavant 9 unités de méthanisation, dont une en construction. En ajoutant l'Allemagne et la Belgique, Evergaz détient et exploite désormais 14 centrales biogaz, pour 28 MWe, soit 7 000 Nm3/h de biométhane et 626 GWh PCS produits chaque année. Evergaz vise à l'horizon 2022 un objectif de production annuelle d'énergie biométhane de 120 millions Nm3, une puissance installée de 64 MWe et le traitement de plus d'1 million de tonnes de déchets organiques par an.

Alain Planchot, Président Directeur Général d'Evergaz a déclaré : « Ces acquisitions s'inscrivent parfaitement dans la vision d'Evergaz de constituer une plateforme de compétences spécialisées dans la détention et la gestion de centrales biogaz en France et en Europe. Evergaz se réjouit de travailler avec les partenaires locaux des trois unités pour que ces sites répondent pleinement aux enjeux économiques, environnementaux et sociaux des territoires sur lesquels ils sont implantés. »

À propos d'Albioma

Producteur d'énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque.

Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l'Île Maurice et au Brésil, a développé depuis 20 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l'énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.

Albioma est aussi le premier producteur d'énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage.

Les actions Albioma sont cotées sur NYSE EURONEXT PARIS (compartiment B) et éligibles au SRD et au PEA-PME (ISIN FR0000060402 - Mnémo ABIO).

À propos d'Evergaz

Opérateur intégré spécialisé dans la production de biogaz et le développement de ses usages, Evergaz développe, détient et exploite un parc de centrales de production de biogaz.

Créée en 2008 sous le nom d'Holding Verte sous l'impulsion d'AQUA, investisseur-accélérateur dans le secteur de l'environnement et de l'énergie, Evergaz accompagne et fédère les acteurs des territoires - agriculteurs, industriels et collectivités - pour apporter une solution durable à la gestion et au traitement des déchets organiques tout en produisant une énergie verte et un fertilisant naturel.

Engagé au service du développement de la filière biogaz française, Evergaz est membre fondateur de Biogaz Vallée® et de France Biométhane.

Evergaz est dirigé par Alain Planchot, Président Directeur Général, et Frédéric Flipo, Directeur Général Délégué et cofondateur. Evergaz est une société indépendante détenue majoritairement par son management, AQUA, Meridiam et SWEN Capital Partners.

À propos de Meridiam

Créée en 2005 par Thierry Déau, Meridiam est une société d'investissement indépendante spécialisée dans le développement, le financement et la gestion de projets d'infrastructures publiques durables sur le long terme.

Son modèle repose sur la conviction que l'alignement des intérêts entre le secteur public et le secteur privé peut apporter des solutions essentielles aux besoins de la collectivité.

Avec des bureaux à Paris, New York, Toronto, Luxembourg, Istanbul, Vienne, Addis Abeba et Dakar, Meridiam gère 6 milliards d'euros d'actifs et compte plus de 60 projets en développement, construction ou exploitation à ce jour.

