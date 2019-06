Albioma : conclusion d'une facilité bancaire

12/06/2019 | 14:00

Albioma annonce avoir conclu le 7 juin avec des banques françaises et internationales une facilité bancaire de 60 millions d'euros, 'dans des conditions de marché très favorables', prenant la suite d`une précédente ligne de 40 millions, qui arrivait à échéance.



D'une maturité de cinq ans extensible à sept ans, cette nouvelle ligne 'reflète la dynamique de croissance du groupe' et 'lui assurera une flexibilité financière accrue, dans l'optique notamment d'acquisitions ou de besoins de trésorerie ponctuels'.



