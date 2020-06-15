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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Albioma    ABIO   FR0000060402

ALBIOMA

(ABIO)
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07:54ALBIOMA : entre dans l'indice SBF 120
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Albioma : intégrera vendredi prochain l'indice SBF 120

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15/06/2020 | 07:48

PARIS, 15 juin (Reuters) - Le producteur d'énergie renouvelable Albioma SA annonce lundi:

* SON ENTRÉE DANS L'INDICE SBF 120

* CETTE DÉCISION PRENDRA EFFET À COMPTER DU 19 JUIN 2020, APRÈS LA CLÔTURE DU MARCHÉ

* "AVEC UNE CAPITALISATION DUN MILLIARD DEUROS EN FORTE CROISSANCE SOUTENUE PAR UNE LIQUIDITÉ ÉLEVÉE, NOUS CHANGEONS DE STATUT BOURSIER ET DONNONS AINSI À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE UNE VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE", COMMENTE SON PDG FRÉDÉRIC MOYNE DANS UN COMMUNIQUÉ. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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Données financières
CA 2020 542 M 610 M -
Résultat net 2020 50,6 M 57,0 M -
Dette nette 2020 843 M 949 M -
PER 2020 19,9x
Rendement 2020 2,57%
Capitalisation 1 005 M 1 130 M -
VE / CA 2019
VE / CA 2020 3,41x
Nbr Employés 500
Flottant 85,1%
Graphique ALBIOMA
Durée : Période :
Albioma : Graphique analyse technique Albioma | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique ALBIOMA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 7
Objectif de cours Moyen 35,46 €
Dernier Cours de Cloture 32,55 €
Ecart / Objectif Haut 22,9%
Ecart / Objectif Moyen 8,93%
Ecart / Objectif Bas 1,38%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Frédéric Moyne Chairman & Chief Executive Officer
Louis Decrop Chief Operating Officer & Head-Development
Julien Gauthier Chief Financial Officer & COO-Finance
Jean-Carlos Angulo Independent Director
Marie-Claire Daveu Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
ALBIOMA25.19%1 130
EDP RENOVÁVEIS, S.A.11.05%11 430
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.-13.98%9 224
NORTHLAND POWER INC.16.76%4 705
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO., LTD.24.15%3 886
NEXTERA ENERGY PARTNERS, LP-6.23%3 235
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