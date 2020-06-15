Albioma : intégrera vendredi prochain l'indice SBF 120

PARIS, 15 juin (Reuters) - Le producteur d'énergie
renouvelable Albioma SA annonce lundi:
* SON ENTRÉE DANS L'INDICE SBF 120
* CETTE DÉCISION PRENDRA EFFET À COMPTER DU 19 JUIN 2020,
APRÈS LA
CLÔTURE DU MARCHÉ
* "AVEC UNE CAPITALISATION DUN MILLIARD DEUROS EN FORTE
CROISSANCE SOUTENUE PAR UNE LIQUIDITÉ ÉLEVÉE, NOUS CHANGEONS DE
STATUT BOURSIER ET DONNONS AINSI À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE UNE
VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE", COMMENTE SON PDG FRÉDÉRIC MOYNE DANS
UN COMMUNIQUÉ.
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(Rédaction de Paris)