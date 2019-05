Albioma : le directeur général prend la présidence du conseil

28/05/2019 | 08:23

À l'issue de l'assemblée générale lundi, le conseil d'administration a entériné sa décision, annoncée en mars 2018, de réunir les fonctions de président du conseil et de directeur général, achevant ainsi la transition initiée en juin 2016.



Le directeur général Frédéric Moyne succède ainsi à Jacques Pétry aux fonctions de président du conseil d'administration, ce dernier ayant remis au conseil sa démission de son mandat de président et d'administrateur.



Par ailleurs, le conseil d'administration accueille deux nouveaux membres administrateurs indépendants, à savoir Florence Lambert en remplacement de Valérie Landon et Frank Lacroix en remplacement de Jacques Pétry.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.