Albioma : mise en service d'une centrale en Guadeloupe

16/07/2019 | 08:36

Albioma annonce la mise en service industriel de la centrale photovoltaïque avec stockage de Sainte-Rose en Guadeloupe, d'une puissance de 3,3 MWc, projet porté par la société Albioma Energipole Solaire dans laquelle Albioma et Energipole sont actionnaires à 50%.



Elle contribue à assurer la stabilité du réseau, en complément des autres moyens de production de l'île, dont principalement la centrale thermique biomasse Albioma le Moule. Le contrat d'achat long-terme signé avec EDF est établi pour une durée de 25 ans.



La production électrique sera de 4,5 GWh et correspond à la consommation annuelle d'environ 1.800 familles. La mise en place de cette centrale permettra d'éviter le rejet dans l'atmosphère d'environ 3.750 tonnes de CO2/an.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.