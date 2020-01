Sechilienne-Sidec tente d'inverser la vapeur Haussier Cours d'entrée : 11.31 | Objectif : 12.25 L'action a déjà baissé de plus de 70% depuis ses plus hauts d'octobre 2007, mais d'ici 2 ans, le pipeline de projets est réduit à cause de la dette. L'activité va rester stable.

Par la suite on peut espérer un relais de croissance vers la production d'électricité thermique à partir des déchets verts, des résidus de bois, du biogaz, et des partenariats avec d'autres industriels voir des rachats ciblés (portefeuille de projets, actifs existants à optimiser, etc. ).

Ce positionnement nécessaire implique un cycle long de 5 à 7 ans et sa rentabilité n'est pas assurée.

On peut tenter d'acheter à court terme pour rejoindre les fondamentaux du titre à 12,25€.

Vous trouverez plus d'infos (http://eco-finances.blogspot.fr/2012/04/sechilienne-sidec-tente-dinverser-la.html)