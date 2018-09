La plate-forme Funding Circle prépare son IPO à Londres 0 0 03/09/2018 | 12:42 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires LONDRES (Reuters) - Funding Circle, plate-forme britannique dédiée au financement des entreprises, a annoncé lundi un projet d'introduction en Bourse de Londres et précisé que l'homme d'affaires danois Anders Povlsen s'était engagé à acquérir 10% de la société. Heartland, la société d'investissement du milliardaire, l'un des principaux actionnaires de Zalando, prendra 10% de Funding Circle qui sera valorisée jusqu'à 1,65 milliard de livres (1,83 milliard d'euros). "L'annonce d'aujourd'hui marque le début de la prochaine étape de notre parcours passionnant et évolutif", déclare Samir Desai, président et cofondateur de Funding Circle, cité dans un communiqué. Depuis son lancement en 2010, Funding Circle a aidé plus de 50.000 entreprises en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux Pays-Bas à emprunter plus de cinq milliards de livres. Cette IPO devrait permettre à la plate-forme de lever environ 300 millions de livres. La société de gestion d'actifs Alcentra a récemment accepté de prêter un milliard de dollars à de petites entreprises au cours des prochaines années via la plate-forme de Funding Circle aux Etats-Unis. (Maiya Keidan et Dasha Afanasieva; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALCENTRA CAPITAL CORP 2.31% 6.19 -26.22% ASOS PLC 1.70% 6218 -8.95% ZALANDO -0.38% 45.15 2.73% 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur ALCENTRA CAPITAL CORP 12:42 La plate-forme Funding Circle prépare son IPO à Londres RE

Graphique ALCENTRA CAPITAL CORP Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ALCENTRA CAPITAL CORP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Dirigeants Nom Titre Vijay P. Rajguru Chairman & Chief Executive Officer Peter M. Glaser Co-President Suhail A. Shaikh Co-President Ellida McMillan COO, CFO, Secretary & Treasurer Douglas J. Greenlaw Independent Director