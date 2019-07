Alcoa : Jefferies n'est plus à l'achat

19/07/2019 | 14:45

L'analyste Jefferies revoit ce jour à la baisse sa recommandation sur le titre Alcoa, passant d'”achat” à “neutre”, ayant réduit ses prévisions concernant le groupe.



“Nous étions d'avis que la société générerait 2 milliards de dollars de flux de trésorerie jusqu'en 2019, mais en tenant compte de nos prévisions pour les troisième et quatrième trimestres, nous prévoyons maintenant un flux de trésorerie négatif de 831 millions de dollars, ce qui change beaucoup la donne. Nous avons réduit nos estimations de BPA pour les exercices 2020 et 2021, et avons du mal à trouver la voie vers une génération de flux de trésorerie constante”, regrette l'analyste.



Jefferies fixe au passage son objectif de cours à 23 dollars.





