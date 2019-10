Alcoa envisage de céder des fonderies après de nouvelles pertes

New York (awp/afp) - Le producteur d'aluminium et de bauxite américain Alcoa, qui a creusé ses pertes au troisième trimestre, a annoncé mercredi procéder à une revue stratégique prévoyant la vente d'actifs non stratégiques et la cession prochaine de fonderies.

Ces annonces ont provoqué un bond de plus de 6% de l'action dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance à Wall Street. Elle avait terminé la séance officielle en baisse de 1,54%.

Dans un communiqué présentant ses résultats du troisième trimestre, l'entreprise affirme vouloir céder dans les 12 à 18 prochains mois des actifs "non stratégiques", ce qui lui permettrait de générer entre 500 millions et 1 milliard de dollars nets.

Alcoa a également décidé d'opérer des changements dans son portefeuille dans les cinq prochaines années, ce qui passe par une possible cession de fonderies, dont les capacités totales atteignent 1,5 million de tonnes, et des raffineries d'alumine pour des capacités totales de 4 millions de tonnes.

La revue stratégique, qui vise à faire des économies et à améliorer la rentabilité, inclut "des fermetures (de sites) et des désinvestissements", insiste Alcoa, qui poursuit ainsi une vaste restructuration lancée il y a plusieurs mois maintenant.

La cession de deux usines d'aluminium en Espagne -- Avilès et La Corogne -- a pesé sur les résultats du troisième trimestre.

Alcoa a en effet creusé sa perte nette, enregistrant un déficit de 221 millions de dollars, contre seulement 6 millions à la même période un an plus tôt.

Rapportée par action et ajustée des éléments exceptionnels, la perte est de 44 cents, contre -33 cents escomptés par les analystes financiers.

Le chiffre d'affaires a chuté de 24,3% à 2,57 milliards de dollars, inférieur aux 2,59 milliards anticipés.

Le bilan négatif est dû à une charge de 139 millions de dollars générée par la cession des fonderies d'Avilès et de La Corogne (nord-ouest de l'Espagne), explique le groupe, qui dit avoir mis de côté 37 millions pour des indemnités de licenciement.

Alcoa reste limité par la baisse des prix de l'aluminium et des livraisons des produits liés à ce métal.

La demande mondiale d'aluminium a ralenti, plombée par les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et la contraction du secteur manufacturier américain, principalement dans l'automobile, explique Alcoa.

Le déficit entre la production et la demande d'aluminium mondiales cette année sera compris entre 2,8 et 2,9 millions de tonnes, en forte hausse comparé à il y a trois mois où il était anticipé entre 1 million à 1,4 million de tonnes.

afp/rp