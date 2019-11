Arconic abaisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel

New York (awp/afp) - Arconic, le groupe américain né de la scission du géant de l'aluminium Alcoa, a fait part mardi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes mais son chiffre d'affaires à déçu et la société a abaissé sa prévision de ventes pour l'ensemble de l'année.

L'industriel, qui compte parmi ses clients Boeing et Airbus, a dégagé entre juillet et septembre un bénéfice net de 95 millions de dollars, en baisse de 41% sur un an.

Hors éléments exceptionnels et ajusté par action, cela revient à 58 cents là où les analystes spécialistes du titre anticipaient 52 cents.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 1% sur la période pour atteindre 3,56 milliards de dollars, mais les analystes prévoyaient 3,58 milliards.

L'action du groupe reculait de 2,29% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York.

Arconic a prévenu que des cessions et la baisse des prix de l'aluminium devraient peser sur son chiffre d'affaires annuel: le groupe s'attend désormais à ce qu'il soit compris entre 14,15 milliards et 14,35 milliards de dollars, contre 14,3 milliards à 14,6 milliards de dollars auparavant.

Arconic a en revanche revu à la hausse sa prévision de bénéfice par action hors élément exceptionnel, la référence à Wall Street, à une fourchette comprise entre 2,07 dollars et 2,11 dollars, contre 1,95 dollar à 2,05 dollars auparavant.

Les analystes spécialistes du titre s'attendaient en moyenne à 2,04 dollars.

Arconic, spécialiste des matériaux composites, a mené depuis le début de l'année diverses cessions qui doivent lui rapporter au total 180 millions de dollars.

Au troisième trimestre, le groupe a notamment conclu des accords pour la cession d'une usine de laminage d'aluminium à Itapissuma, au Brésil, pour 50 millions de dollars, ainsi que ses activités de forgeage au Royaume-Uni pour environ 62 millions de dollars.

afp/rp