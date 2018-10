Espagne: Alcoa (aluminium) va fermer deux usines, 686 emplois menacés

Madrid (awp/afp) - Le producteur d'aluminium américain Alcoa a annoncé mercredi vouloir fermer deux de ses usines espagnoles, situées à Aviles et à La Corogne (nord-ouest) et qui emploient respectivement 317 et 369 personnes.

Dans un communiqué, la multinationale a souligné que ces deux usines étaient "les moins productives du groupe" malgré "d'importants efforts" pour réduire les coûts ces dernières années.

Face à cette décision "unilatérale", le ministère de l'Industrie espagnol a exprimé "sa surprise et son inquiétude", soulignant dans un communiqué que la société n'avait jamais mentionné "au cours des trois derniers mois" cette éventualité.

Le ministère a aussi affirmé avoir demandé à Alcoa d'initier un "processus de négociation pour la recherche d'alternatives" avec comme objectif de maintenir les emplois à Aviles et en Corogne.

La capacité de production des usines d'Aviles et de La Corogne est de 93.000 et 87.000 tonnes par an, selon Alcoa.

Pour justifier la fermeture de ces sites, le groupe américain a pointé des problèmes "structurels" comme "une capacité de production moindre, une technologie moins efficace et des coûts fixes élevés" mais aussi des facteurs externes, comme "la surcapacité de production de la Chine, le prix élevé des matières premières et le coût de l'énergie".

Alcoa a assuré vouloir "réduire l'impact" de ces fermeture sur les employés en négociant "un plan social avec les représentants des travailleurs" pendant "trente jours calendaires" maximum comme le veut la législation.

En revanche, la troisième usine du groupe en Espagne, située à San Cibrao (nord-ouest), restera ouverte.

Cette annonce intervient alors qu'Alcoa présentera ce mercredi ses résultats du troisième trimestre après la clôture de la Bourse de New York.

En juillet, il avait abaissé sa prévision annuelle de résultat brut d'exploitation (EBITDA) à 3-3,2 milliards de dollars contre 3,5-3,7 milliards auparavant.

afp/rp