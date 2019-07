Espagne: Alcoa cède deux usines menacées au fonds suisse Parter Capital

Madrid (awp/afp) - Le géant américain de l'aluminium Alcoa a annoncé mercredi avoir cédé à perte deux usines qu'il menaçait de fermer dans le nord de l'Espagne au fonds suisse Parter Capital, qui s'est engagé à y maintenir l'emploi pendant deux ans.

Alcoa, basé à Pittsburgh et dans le rouge depuis le début de l'année, a indiqué dans un communiqué avoir "réalisé une transaction avec la firme d'investissement privé Parter Capital Group (...) par laquelle cette firme acquiert les filiales espagnoles d'Alcoa qui opèrent et sont propriétaires des usines d'aluminium d'Alcoa à Avilés et La Corogne".

Alcoa, qui va verser 95 millions de dollars à Parter en guise "d'appui financier" à la transaction, va inscrire des charges liées à l'opération d'un montant de 135 millions de dollars sur ses comptes du troisième trimestre.

Parter Capital, spécialisé dans le rachat d'industries en difficulté, s'est engagé à maintenir pendant au moins deux ans quelque 630 emplois dans ces deux usines du nord-ouest de l'Espagne qu'il acquiert avec effet immédiat.

Lorsque Alcoa avait annoncé un plan de licenciements collectifs à l'automne dernier, ces deux usines employaient à elles deux 686 personnes.

"L'opération garantit le maintien de l'unité de production et le plus important: l'emploi dans les usines d'Avilés et La Corogne", s'est félicitée la ministre espagnole de l'Industrie Reyes Maroto.

Dans un communiqué, le syndicat Commissions ouvrières réclame un soutien supplémentaire de l'Etat espagnol pour réduire les coûts de l'énergie et ainsi "garantir 100% des emplois".

"C'est le meilleur résultat que nous aurions pu espérer", s'est félicité le dirigeant de la branche Aluminium d'Alcoa, Timothy Reyes, cité dans le communiqué.

Le groupe avait jusqu'au 31 juillet pour trouver un repreneur et ainsi éviter l'exécution d'un plan de licenciements collectifs annoncé à l'automne dernier.

Il avait suscité une levée de boucliers du gouvernement socialiste, des syndicats et des autorités des deux régions touchées, déjà en proie à la désindustrialisation.

afp/rp