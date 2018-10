Le producteur d'aluminium Alcoa dans le rouge, les retraites pèsent

New York (awp/afp) - Le producteur d'aluminium, d'alumine et de bauxite américain Alcoa est tombé dans le rouge au troisième trimestre, principalement à cause d'une charge liée à un litige portant sur les retraites de ses employés.

L'entreprise a également confirmé la fermeture de deux usines jugées non rentables au nord-ouest de l'Espagne, ce qui va entraîner la suppression de 686 emplois.

Alcoa a enregistré une perte nette de 41 millions de dollars lors du troisième trimestre, contre un bénéfice de 113 millions un an plus tôt, indique-t-il dans un communiqué.

Ce déficit est dû à une charge de 174 millions de dollars inscrite dans les comptes pour résoudre un contentieux sur les retraites de ses employés et une dispute sur les avantages accordés à ces derniers.

Hormis cet élément exceptionnel, la société est bénéficiaire, affichant un profit de 119 millions de dollars, ce qui se traduit par un bénéfice par action de 63 cents contre 36 cents attendus en moyenne par les analystes financiers.

Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 14,4% sur un an à 3,39 milliards de dollars mais il a reculé de 5,3% comparé au deuxième trimestre.

Alcoa explique être limité par la baisse des prix de l'aluminium et des livraisons des produits liés à ce métal, des vents contraires que la hausse des prix de l'alumine n'a pas pu complètement neutraliser.

Les cours de l'aluminium ont chuté après la décision de l'administration Trump de repousser au 23 octobre la date à laquelle il est demandé aux partenaires et investisseurs de Rusal, producteur incontournable d'aluminium, de cesser leurs activités avec la société russe. Cette décision a notamment écarté les craintes des marchés sur un déséquilibre entre l'offre et la demande.

La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis affecte en outre la demande, dont la croissance globale ne sera plus comprise qu'entre 3,75 et 4,75% contre de 4,25% à 5,25% fin juin, avance Alcoa.

La demande chinoise est particulièrement en baisse, selon le groupe, les autorités chinoises ayant imposé des taxes douanières supplémentaires sur l'aluminium américain en rétorsion à la décision de la Maison Blanche d'imposer en mars des taxes supplémentaires de 10% sur les importations d'aluminium de Pékin.

Le déficit entre la production et la demande d'aluminium cette année ne sera ainsi plus compris qu'entre 1 et 1,4 million de tonnes, en baisse comparé à il y a trois mois où il était anticipé entre 1,1 million à 1,5 million de tonnes.

Pour autant, Alcoa se veut optimiste, disant tabler sur un résultat brut d'exploitation (EBITDA) annuel compris entre 3,1 et 3,2 milliards de dollars, contre de 3 à 3,2 milliards fin juin.

A Wall Street, le titre gagnait 1,17% vers 20H40 GMT dans les échanges électroniques suivant la clôture de la séance.

afp/rp