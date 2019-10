Alcoa : L'aluminerie de Baie-Comeau d'Alcoa au Québec reçoit la certification ASI

Alcoa Corporation, un chef de file mondial des produits en bauxite, alumine et aluminium, annonce ce jour que l'Aluminium Stewardship Initiative (ASI) vient de certifier l'aluminerie de Baie-Comeau de la Société, au Québec, Canada.

La certification de trois ans de l'ASI illustre une reconnaissance supplémentaire du leadership d'Alcoa en matière de développement durable. Plus tôt dans l'année, Alco annonça des certifications ASI pour trois sites, qui représentent l'intégralité de la chaîne de valeur en amont pour l'aluminium. La Société dispose à présent de sites certifiés selon la norme de performance de l'ASI dans trois pays, à savoir le Brésil, le Canada et l'Espagne. En outre, Alcoa a récemment été nommé Leader de l'industrie de l'aluminium dans l'indice de durabilité Dow Jones (DJSI).

"Du minerai au métal, Alcoa est reconnu comme un leader de la durabilité", déclare Michelle O’Neill, vice-présidente principale en charge des affaires gouvernementales et de la durabilité chez Alcoa. "Cette nouvelle certification ASI témoigne de notre engagement continu en faveur d'une approche responsable, tout en garantissant la création durable de valeur pour nos parties prenantes."

L'ASI est un programme international de certifications en développement durable pour l'industrie de l'aluminium. L'initiative représente aussi bien les producteurs en amont que les fabricants en aval qui utilisent du métal dans leurs produits. Le processus de certification est exécuté par des auditeurs indépendants vérifiant la production, l'approvisionnement et la gérance responsable à l'aune des normes ASI.

"Nous félicitons Alcoa pour sa nouvelle certification ASI au Canada, qui vient s'ajouter aux précédentes certifications obtenues au Brésil et en Espagne, pour englober toutes les activités, depuis l'extraction jusqu'au coulage", souligne Fiona Solomon, cheffe de la direction de l'ASI. "La certification ASI de l'aluminerie de Baie-Comeau illustre l'engagement de la Société à promouvoir une chaîne de valeur responsable."

À propos d'Alcoa

Alcoa (NYSE: AA) est un chef de file mondial des produits en bauxite, alumine et aluminium. La Société repose sur de solides valeurs, une excellence opérationnelle et plus de 130 ans d'histoire, remontant jusqu'à la découverte capitale qui permit de faire de l'aluminium une matière abordable et un élément vital de la vie moderne. Depuis l'essor de l'industrie de l'aluminium, et durant toute l'histoire de notre entreprise, nos talents ont mis au point des innovations pionnières et élaboré les meilleures pratiques afin de garantir l'efficience, la sécurité, la pérennité et la cohésion sociale partout où nous sommes présents. Retrouvez-nous en ligne sur www.alcoa.com, suivez @Alcoa sur Twitter, et sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/Alcoa.

Diffusion d'informations relatives à la Société

Alcoa Corporation projette de faire de nouvelles annonces concernant son évolution et sa performance financière par l'intermédiaire de son site www.alcoa.com.

