Alcon : Berenberg initie un suivi à 'conserver'

10/04/2019 | 14:53

Berenberg initie une couverture d'Alcon, l'ex-division de soins ophtalmiques de Novartis, avec une recommandation 'conserver' et un objectif de cours de 55 francs suisses sur son titre récemment introduit en Bourse.



'Nous apprécions le secteur et les perspectives de l'entreprise pour redresser sa croissance et ses marges', explique le broker allemand, qui y voit néanmoins 'un dossier d'exécution qui prendra du temps à se dérouler.



Berenberg ajoute qu'au niveau actuel, le marché accorde beaucoup de bénéfice du doute concernant l'atteinte par Alcon de ses objectifs. Aussi, il attendrait de meilleures opportunités de risque-rendement pour entrer sur la valeur.



