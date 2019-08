Alcon : Credit Suisse relève son objectif de cours

26/08/2019 | 15:45

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Alcon avec un objectif de cours rehaussé de 68 à 73 dollars, continuant de percevoir l'action du groupe suisse spécialisé dans les soins ophtalmiques comme 'attractive'.



Il met en avant une accélération des croissances des ventes sous-jacentes et du résultat opérationnel ajusté au deuxième trimestre, à +5% et +7% hors effets de changes respectivement, 'dopant sa confiance dans cette scission de technologies médicales négligée'.



'Nous nous attendons à ce que des catalyseurs et de nouveaux produits soutiennent une accélération supplémentaire de croissance au second senestre et en 2020', ajoute l'analyste, ajoutant que le titre se traite pourtant sur une décote modeste par rapport aux comparables.



