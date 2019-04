Alcon : pas de potentiel de hausse, selon UBS

10/04/2019 | 11:22

UBS a entamé le suivi de l'action suisse Alcon, la branche de soins oculaires tout récemment scindée de Novartis, avec un premier conseil neutre. L'objectif à 12 mois de 57 francs suisses, alors que le titre s'échange 58,3 francs ce matin à la Bourse de Zurich.



Certes, Alcon est le leader d'un marché mondial des soins oculaires chiffré à 23 milliards de dollars, et dont la croissance annuelle est de l'ordre de 4%.



Après une période difficile entre 2015 et 2016, le groupe a réagi en réalisant, jusqu'en 2018, des investissements qui semblent porter leurs fruits et présagent d'une croissance des ventes de l'ordre de 5% l'an.



Cela étant, selon UBS, l'anticipation de marge opérationnelle, qui selon la direction devrait passer de 16,7% en 2018 à la partie haute de la fourchette allant de 20 à 25% en 2023, semble 'ambitieuse', UBS visant pour sa part 21,2% à cette échéance. En outre, cette perspective semble factorisée par la valorisation actuelle de l'action Alcon, qui se paie 32 fois les profits attendus en 2019 et 27 fois ceux de 2020.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.