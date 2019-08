Alcon : approbation d'une lentille intraoculaire par la FDA

27/08/2019 | 10:37

Alcon indique ce mardi que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a autorisé sa lentille intraoculaire AcrySof IQ PanOptix, destinée à réduire le besoin de verres après une chirurgie de la cataracte.



Cette autorisation s'appuie sur une étude pivot dans 12 centres aux Etats-Unis, qui a démontré une vision 'exceptionnelle et ininterrompue', ainsi qu'une 'satisfaction élevée des patents', selon la société de soins ophtalmiques.



Le groupe suisse souligne que plus de quatre millions de chirurgie de la cataracte sont réalisées chaque année aux Etats-Unis et que ce nombre devrait augmenter de plus de 16% d'ici la fin de l'année 2024.



