Novartis : examen prioritaire du capmatinib par la FDA

11/02/2020 | 12:43

Novartis a déclaré que les autorités américaines de réglementation de la santé avaient accordé un examen prioritaire à son médicament expérimental capmatinib pour le traitement d'une forme spécifique de cancer du poumon non à petites cellules avancé, accélérant ainsi le processus d'examen du médicament.



La Food and Drug Administration (FDA) a accordé un examen prioritaire à la nouvelle application de médicament du capmatinib en tant que traitement pour les patients de première ligne et précédemment traités atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules muté localement avancé ou métastatique avec saut d'exon 14 (METex14).



S'il est approuvé, le capmatinib sera le premier traitement à cibler spécifiquement le cancer du poumon avancé muté METex14, un type de cancer du poumon au pronostic particulièrement mauvais.



L'examen devrait être achevé dans les six mois.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.