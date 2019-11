Novartis : opinion positive du CHMP pour Mayzent

15/11/2019 | 13:06

Novartis annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a adopté une opinion positive pour Mayzent dans le traitement d'adultes atteints de sclérose en plaques progressive secondaire active.



Cet avis favorable se fonde sur l'essai clinique de phase III Expand, ayant montré que le produit réduit significativement le risque de progression de la maladie, y compris l'invalidité physique et le déclin cognitif.



En cas d'approbation, Mayzent serait le premier et seul traitement oral spécifiquement dédié à ces patients en Europe. On estime que jusqu'à 80% des patients atteints de sclérose en plaque rémittente développeront une sclérose en plaques progressive secondaire.



