Novartis : résultat d'un essai contre le psoriasis

17/09/2019 | 11:29

Novartis a annoncé que son médicament contre le psoriasis, Cosentyx, répondait à l'objectif principal d'un essai en phase finale du traitement des patients atteints de spondylarthrite axiale, montrant une réduction 'significative et cliniquement significative' de la maladie.



L'essai en cours de phase III, auquel ont participé 555 patients adultes hommes et femmes atteints de spondylarthrite axiale non radiographique, a atteint son critère d'évaluation principal à la 16e semaine et a franchi une étape décisive dans son traitement.



Environ 1,7 million de patients sont atteints de spondylarthropathie axiale non radiographique dans l'UE et aux États-Unis. La maladie se caractérise par des maux de dos inflammatoires chroniques et des symptômes tels que des douleurs nocturnes.



