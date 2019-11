Prévisions Alcon: ventes trimestrielles attendues à 1,81 milliard de dollars

Zurich (awp) - Le spécialiste de l'ophtalmologie Alcon publie mardi 19 novembre, après la clôture boursière, ses chiffres au 3e trimestre 2019. Sept analystes se sont penchés sur la question des prévisions:

T3 2019E (en mio USD) cons. AWP fourchette T3 2018A estimations chiffre d'affaires 1'812 1'789 - 1'822 1'762 7 résultat opérationnel -17,3 -44,0 - 27,0 -284,0 6 résultat op. (core) 317,8 302,0 - 325,0 299,0 7 résultat net -116,0 -360,0 - -13,0 -207,0 5 résultat net (core) 225,4 210,0 - 233,0 244,0 5

FOCUS: en l'absence de développements notables, les analystes anticipent pour Alcon une marche des affaires au 3e trimestre similaire à celles des périodes précédentes. Ils tablent ainsi sur une croissance conforme aux objectifs stratégiques, ce qui se traduit dans le consensus par une croissance organique attendue à 2,8% et une marge opérationnelle ajustée de 17,5%. La division Surgical (chirurgie de l'oeil et lentilles intraoculaires) devrait avoir mieux performé que Vision Care (soins oculaires).

Les produits nouvellement lancés (Precision 1, Panoptix) ne devraient pas encore avoir d'impact significatif sur les ventes, à en croire les experts. Ces derniers seront à l'affût de détails concernant la commercialisation de nouveaux produits et les perspectives de croissance.

Les avis divergent fortement en revanche pour ce qui est des résultats opérationnel et net, en raison notamment du flou qui entoure l'ampleur des charges suite à la séparation de Novartis. A cela s'ajoutent les incertitudes par rapport aux effets fiscaux et la portée des amortissements.

OBJECTIFS: pour l'exercice en cours, l'entreprise vise une croissance de 3 à 5% à taux de change constants (TCC), une marge opérationnelle de base comprise entre 17 et 18%, et un taux d'imposition de base effectif entre 17 et 19%.

Au premier semestre, le laboratoire genevois semblait bien parti pour atteindre ces objectifs, avec une croissance organique de 5% et une marge opérationnelle de base (core) de 17,1%.

A plus long terme, Alcon ambitionne une croissance légèrement supérieure à celle du marché. Le directeur général (CEO) David Endicott s'est fixé pour objectif une progression annuelle de 6% à l'horizon 2023, contre environ 4% attendus pour le marché. Quant à la marge opérationnelle de base, la barre a été fixée à 21-25%.

POUR MÉMOIRE: depuis son autonomisation de Novartis en avril, Alcon a recruté entre 20 et 30 nouveaux collaborateurs pour son nouveau siège genevois. Dans un entretien accordé en août à AWP, le CEO avait indiqué toujours être à la recherche d'experts financiers et fiscaux. En Suisse, Alcon emploie quelque 640 personnes.

Fin août, Alcon a obtenu du régulateur étasunien FDA le feu vert pour la commercialisation de sa lentille intraoculaire trifocale Panoptix, destinée à offrir aux patients opérés une amélioration de leurs capacités visuelles à courte, moyenne et longue distance.

COURS DE L'ACTION: la nominative Alcon peut être échangée sur SIX depuis le 9 avril dernier. Après la séparation de Novartis, le titre avait fait ses premiers pas en Bourse à 55,00 francs suisses. Depuis, il a oscillé dans un couloir compris entre 54 et 63 francs suisses. Actuellement (vendredi à la mi-journée), il tourne autour de 58 francs suisses.

ab/op