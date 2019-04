Deux nouveaux gros actionnaires pour Alcon: Blackrock et The Capital Group

Zurich (awp) - Le géant de l'ophtalmologie Alcon, nouvellement coté à la Bourse suisse, annonce la présence de deux grands actionnaires dans son capital. Les américains Blackrock, numéro un mondial de la gestion d'actifs, et The Capital Group détiennent des participations respectives de 5,37 et 4,69%, selon un relevé relayé mardi la Bourse suisse SIX.

Blackrock possède 26,2 millions d'actions, ce qui, d'après le cours de clôture d'Alcon lundi, représente une valeur de 1,44 milliard de francs suisses. Capital group détient 22,9 millions d'actions nominatives pour une valeur de 1,26 milliard.

Ces participations résultent de la séparation (effective le 9 avril) d'Alcon de Novartis, dont elle était jusqu'ici une filiale. Les deux groupes américains étaient alors actionnaires du géant bâlois de la pharma à hauteur de respectivement 4,14 et 3,004%.

Lundi, l'action Alcon a subitement bondi de 2,0%, compensant très largement les partes de vendredi. Les intervenants devraient apprendre au cours des prochains jours si d'autres grands actionnaires ont dépassé des seuils induisant un devoir d'annonce.

Les spécialistes attribuent ce regain d'intérêt pour Alcon à un article paru dans le réputé magazine américain Barron's. Le texte relevait qu'Alcon, sous la houlette de Novartis, aurait été négligée durant de nombreuses années, livrant des résultats très moyens. La capitalisation actuelle du nouveau venu au SMI se monte à quelque 26 milliards de francs suisses.

