Alcon Inc. : Début de mouvement 30/07/2020 | 14:17 achat En cours

Cours d'entrée : 56.44CHF | Objectif : 60.4CHF | Stop : 54.7CHF | Potentiel : 7.02% La valeur Alcon Inc. a bénéficié dernièrement d'un regain d'intérêt de la part des opérateurs. La configuration technique suggère une poursuite du mouvement haussier.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 60.4 CHF. Synthèse Sur la base de différents critères fondamentaux qualitatifs, la société apparaît particulièrement mal classée dans une optique d'investissement à moyen et long termes.

La société présente une situation fondamentale dégradée dans une optique d'investissement à court terme.

Points faibles Les cours approchent d’une forte résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 62.01 CHF.

Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 62.38 CHF.

La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.59 fois le CA de la société, est relativement élevée.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sous-secteur Verres, lunettes et lentilles de contact Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALCON INC. 4.53% 30 389 THE COOPER COMPANIES, INC. -10.70% 14 097 AUTEK CHINA INC. 107.62% 5 679 MENICON CO., LTD. 12.23% 1 847 GINKO INTERNATIONAL CO., LT.. -34.67% 437 UNIVERSAL VISION BIOTECHNOL.. 148.89% 437

Données financières USD EUR CA 2020 6 654 M - 5 663 M Résultat net 2020 -554 M - -472 M Dette nette 2020 2 755 M - 2 345 M PER 2020 -48,2x Rendement 2020 0,14% Capitalisation 30 428 M 30 389 M 25 898 M VE / CA 2020 4,99x VE / CA 2021 4,24x Nbr Employés 20 000 Flottant 99,4% Prochain événement sur ALCON INC. 18/08/20 Premier semestre 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 61,19 $ Dernier Cours de Cloture 62,74 $ Ecart / Objectif Haut 17,2% Ecart / Objectif Moyen -2,48% Ecart / Objectif Bas -26,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre David J. Endicott Chief Executive Officer & Director F. Michael Ball Chairman-Designate Timothy C. Stonesifer Chief Financial Officer & Senior Vice President Franck Leveiller Head-Global Research & Development Sue-Jean Lin Chief Information Officer & Senior Vice President