Alcon : Jefferies, à l'achat, remonte sa cible

15/05/2020 | 14:34

L'analyste Jefferies annonce ce vendredi revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre Alcon, et confirmer au passage, sa recommandation 'Achat' sur la valeur.



La cible du broker passe ainsi de 58 à 63 dollars.



'Nous restons positifs sur Alcon dans la tempête du COVID et ses conséquences', indique Jefferies.



