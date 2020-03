Alcon : UBS relève sa recommandation à l'achat

13/03/2020 | 11:54

UBS a relevé vendredi sa recommandation sur les titres du spécialiste suisse de l'ophtalmologie Alcon de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 58,5 à 60 francs suisses.



Dans une note envoyée à ses clients, le bureau d'études se dit 'plus positif' sur le dossier après une série de lancements de produits réussis.



'Les actions Alcon ont perdu plus de 25% depuis le 19 février dernier sur fond de montée en puissance des inquiétudes entourant l'épidémie de coronavirus et nous jugeons que le cours de Bourse intègre désormais des difficultés matérielles, en dehors de Chine, et au-delà de 2020', indique-t-il.



UBS estime, cependant, que les problèmes ayant trait au coronavirus ne sont pas de nature à porter atteinte à la demande.



Le titre Alcon progresse actuellement de 3,2% à la Bourse de Zurich.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.