Novartis : Goldman Sachs reste à l'achat après les résultats

21/07/2020 | 14:49

Le groupe de santé suisse a publié au titre du deuxième trimestre un BPA core de 1,36 dollar et un résultat opérationnel core de 3,7 milliards de dollars, en croissances de 1% en données publiées et de 6% à taux de changes constants (tcc).



Suite à cette publication, le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 110 CHF.



Goldman Sachs estime que Novartis a publié ce matin des résultats en ligne au 2ème trimestre 2020. Le chiffre d'affaires net s'est établi à 11,3 milliards, en baisse de 4% en publié et de 1% à tcc.



' Le résultat opérationnel core (croissance de 6%) est en avance de 1% sur le consensus, reflétant une baisse des dépenses et une amélioration de la marge brute, grâce au mix de produits ' souligne Goldman Sachs.



' Tandis que les ventes d'Entresto de 580 millions de dollars ont dépassé de 4% les attentes, les ventes de Cosentyx de 944 millions de dollars ont été inférieures de 2% au consensus. L'activité de Sandoz a été particulièrement impactée, notamment en avril et mai, même si la société voit des signes de reprise à partir de la seconde moitié du trimestre ' rajoute le bureau d'études.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.