Novartis : Oddo confirme son conseil à l'achat

21/07/2020 | 10:08

Oddo estime que la société a publié un 2ème trimestre inférieur aux attentes au niveau des ventes (-3.7% par rapport au consensus) mais en ligne au niveau de son Core BPA. Les ventes groupe baissent de -1% tcc (Pharma +1% tcc / Sandoz -9% tcc) négativement impactées par des achats réalisés au 1er trimestre.



' Au niveau opérationnel, le core EBIT progresse de 6% tcc (1.3% vs Cs) grâce à une baisse des dépenses et à une amélioration de la marge brute ' indique le bureau d'analyses.



Novartis resserre ses fourchettes de prévisions des activités poursuivies en 2020, avec une croissance prévue du chiffre d'affaires net 'à un chiffre dans le milieu de la fourchette' et celle du résultat opérationnel core, 'à deux chiffres dans le bas'.



' Nous ressortons en ligne avec cette guidance enregistrant une hausse de son Core EBIT de +6.6% vs +7.6% par le consensus ' rajoute Oddo. ' Nous maintenons notre recommandation à Achat avec un objectif de cours de 97 CHF '.



