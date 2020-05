Alcon décolle, belle résistance sur le 1er trimestre

Zurich (awp) - L'envol de l'action Alcon contrastait mercredi avec l'accès de morosité qui frappait la Bourse suisse. Le géant des dispositifs ophtalmiques a publié dans la nuit des résultats trimestriels sensiblement meilleurs qu'escompté. Les activités chirurgicales ont certes pâti des reports d'opération induits par la pandémie de Covid-19, mais l'essor des consommables grand public a plus que comblé ce manque à gagner.

La direction reconnaît une entame de deuxième trimestre délicate, mais anticipe un rétablissement progressif en seconde moitié d'année.

A 09h36, la nominative Alcon engrangeait 6,9% à 56,52 francs suisses, caracolant seule en tête d'un SMI sinon intégralement en recul de 1,10%.

Goldman Sachs attribue la bonne surprise sur le front des recettes au lancement réussi de nouveaux produits, à commencer par la gamme Panoptix. Le mastodonte bancaire anticipe sur l'ensemble du deuxième trimestre une chute de moitié du chiffre d'affaires, dans la lignée de la dégringolade déjà essuyée en avril, mais reconduit son appréciation "buy" et son estimation de juste valorisation sur douze mois de 62 francs suisses.

Jefferies souligne que si l'écoulement de lentilles intraoculaires a moins souffert que prévu des méfaits de la pandémie, l'impact de cette dernière s'est avéré plus sévère qu'attendu sur pratiquement tous les autres domaines d'activité. La banque d'investissement new-yorkaise maintient malgré tout sa recommandation d'achat, assortie d'un objectif de cours de 58 dollars.

Soulagé de constater que la direction prévoit de redresser la barre au deuxième semestre, UBS campe aussi sur sa recommandation d'achat et son objectif d'ici un an de 60 francs suisses.

Plus critique, Vontobel souligne que le pire reste à venir et s'étonne qu'au cours d'un trimestre "relativement normal" les marges aient poursuivi leur déclin. La banque de gestion zurichoise en déduit qu'Alcon n'a pas encore trouvé son rythme de croisière et confirme sa recommandation de vente du titre, pour lequel l'objectif demeure fixé à 47,50 francs suisses.

Maintenant son appréciation neutre, la Banque cantonale de Zurich prévient que l'impact de la pandémie sur l'important marché aux Etats-Unis ne sera perceptible que dans un second temps. La performance sur les trois premiers mois de l'année constitue nonobstant une bonne surprise.

