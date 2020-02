Alcon : en forte hausse, les perspectives sont rassurantes

26/02/2020 | 11:36

Alcon a enregistré une perte au quatrième trimestre, mais a également déclaré qu'il prévoyait une augmentation de ses ventes, de ses marges et de ses bénéfices cette année. Suite à cette annonce, l'action Alcon est actuellement en hausse de plus de 4% à la Bourse de Zurich.



La société suisse de soins oculaires a annoncé ce matin une perte nette de 91 millions de dollars, soit 0,19 dollar par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une perte de 73 millions, ou 0,15 dollar par action, pour les trois derniers mois de l'année dernière.



Ses ventes nettes ont atteint 1,88 milliard de dollars, contre 1,78 milliard de dollars au quatrième trimestre 2018.



La société, dont le siège est à Genève a souligné 'un marché mondial attractif pour les soins oculaires'. Le groupe s'attend à une croissance des ventes nettes dans le monde pour toute l'année 2020 de 5% à 6% à taux de change constant, avec une marge opérationnelle de 17,5% à 18,5%. Le bénéfice par action pour l'année entière devrait se situer entre 1,95 dollar et 2,05 dollars.



