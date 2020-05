Alcon : entouré après ses trimestriels

13/05/2020 | 13:22

Alcon grimpe de 9,3% à Zurich après l'annonce par le laboratoire suisse d'ophtalmologie d'une perte nette réduite à 57 millions de dollars au titre du premier trimestre 2020, à comparer à une perte de 109 millions un an auparavant.



En excluant des charges liées à la dépréciation de certains actifs intangibles et à des coûts de séparation d'avec Novartis et de transformation, il a réalisé un profit opérationnel ajusté de 302 millions, pour des revenus en hausse de 3% à 1,8 milliard.



